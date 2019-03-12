САП передала Луценко представление на привлечение к уголовной ответственности двух нардепов

12 марта, 2019, 16:02

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в ГПУ представление о снятии неприкосновенности с народных депутатов Сергея Скуратовского (Радикальная партия Ляшко) и Дениса Дзензерского ( "Народный фронт")

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

Отмечается, что САП собрала достаточно доказательств, чтобы привлечь нардепов к уголовному ответственности за представление заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 УК).

Согласно ч. 2 ст. 482 УПК Украины привлечении к уголовной ответственности народного депутата Украины не может быть осуществлено без согласия Верховной Рады Украины.

Согласно ст. 218 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности в отношении народного депутата может быть внесен в Верховную Раду только Генеральным прокурором - Юрием Луценком.