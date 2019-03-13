Европарламент принял резолюцию для противодействия пропаганде РФ

13 марта, 2019, 17:29

Европарламент принял резолюцию, в которой содержатся рекомендации для Совета ЕС по противодействию пропаганде, в частности со стороны России

Об этом сообщает пресс-служба Европейского парламента, передает РБК-Украина.

В частности, странам ЕС рекомендуется разработать адресные санкции за организацию и проведение кампаний по дезинформации и повысить осведомленность о тех из них, которые проводит Россия, так как она является основным источником дезинформации в Европе. Другие страны, от которых исходит такая угроза - Китай, Иран и Северная Корея.

Депутаты призывают рассмотреть вопрос о разработке правовой базы для борьбы с гибридными угрозами.