Европарламент принял резолюцию для противодействия пропаганде РФ
13 марта, 2019, 17:29
Европарламент принял резолюцию, в которой содержатся рекомендации для Совета ЕС по противодействию пропаганде, в частности со стороны России
Об этом сообщает пресс-служба Европейского парламента, передает РБК-Украина.
В частности, странам ЕС рекомендуется разработать адресные санкции за организацию и проведение кампаний по дезинформации и повысить осведомленность о тех из них, которые проводит Россия, так как она является основным источником дезинформации в Европе. Другие страны, от которых исходит такая угроза - Китай, Иран и Северная Корея.
Депутаты призывают рассмотреть вопрос о разработке правовой базы для борьбы с гибридными угрозами.
- Ранее президент Польши Анджей Дуда предупредил о российской агрессии в Европе как следствие игнорирования европейскими странами российских провокаций.
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-