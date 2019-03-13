"Будем иметь российские самолеты над Прагой, Варшавой и Берлином": Дуда предостерег от игнорирования провокаций РФ
Об этом Дуда заявил во время встречи с президентами Чехии, Венгрии и Словакии, передает PolskieRadio24 .
Дуда назвал российские провокации проверкой евроатлантической системы безопасности и предостерег, что в случае отсутствия реакции россияне перейдут к более решительным действиям.
"Если мы не реагируем, то завтра у нас будут российские самолеты над Прагой, над Варшавой, а послезавтра - возможно, над Берлином", - сказал Дуда.
Президент Польши подчеркнул, что его страна хорошо осознает важность членства в НАТО на фоне агрессии РФ против Грузии и Украины.
Дуда также рассказал об угрозах кибербезопасности со стороны Москвы: хакерские атаки, распространение фейковых новостей, создание фальшивых страниц в соцсетях для влияния на политику, в том числе на выборы. Польский президент назвал такую деятельность более продвинутой, чем, например, отравление Сергея Скрипаля в Великобритании, которое Дуда назвал только "росийским проявлением силы и наглости».
В то же время президент Словакии Андрей Косичка подтвердил, что российская пропаганда и кибердеятельность представляют угрозу безопасности в регионе.
"Что будет, если мы будем утверждать, что российская пропаганда и дезинформация - это выдумка или паранойя и не влияет на наши страны? Мы должны осознать, что любая такая деятельность подрывает безопасность наших стран и нарушает единство в центре НАТО по совместной обороны" , - добавил президент Словакии.
- Напомним, ранее Дуда назвал Россию самой большой угрозой для региона.
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