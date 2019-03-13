Чорновол обратилась в СБУ относительно "государственной измены" детектива НАБУ

13 марта, 2019, 19:08

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Татьяна Чорновол обратилась в СБУ относительно детектива НАБУ Дмитрия Литвиненко и его возможных "государственной измене, работе на ФСБ и снижения обороноспособности страны"

Об этом Чорновол заявила во время заседания ВСК относительно возможных правонарушений при закупках "Укроборонпрома", передает Еспресо.TV

Чорновол рассказала, что направила в НАБУ 10 обращений о коррупционных схемах в оборонной сфере, которые должны были внести в Единый реестр досудебного расследования, но этого не сделали, "потому что расследованием этих дел занимался детектив НАБУ Дмитрий Литвиненко, который фигурировал в расследовании Bihis.info".

Чорновол отметила, что Литвиненко получал коррупционные указания от Рогозы и руководства НАБУ.

"Его руками фирма "Оптимумспецдеталь" выбрасывалась по расследованию и покрывалась. Я хочу сделать заявление в СБУ о государственной измене, о работе на ФСБ, о снижении обороноспособности, где фигурирует Дмитрий Литвиненко", - заявила она.

Госпожа Чорновол напомнила, что тот самый детектив Литвиненко фигурирует и в делах по срыву контракта с Индией на ремонт 100 самолетов: индийскому заказчику якобы поступило письмо от Литвиненко с приблизительным контекстом: "Не работайте с Украиной, там одни коррупционеры".

"Мы лично разговаривали с Сытником (главой НАБУ, - Ред.). Он в курсе этих дел. И у меня вопрос: не помогал ли он Литвиненко действовать против Украины на руку ФСБ?", - сказала Чорновол.

Она также вспомнила дело с самой дешевой закупкой топлива министерством обороны:

"НАБУ возбуждает уголовное дело против Минобороны о дешевой в 2016 году закупке топлива. Ведет его Литвиненко. Это дело остановило выполнение контрактов, Минобороны понесло убытки на 300 млн грн, потому что вынуждены были объявить новые тендеры. И пришел новый поставщик с более дорогой ценой. Тот же Дмитрий Литвиненко допустил потери госбюджета на эти 300 млн грн ", - отметила Чорновол.

Напомним, в четвертой части расследования Bihus.info говорится, что НАБУ якобы причастна к закрытию дел о хищениях в Укроборонпроме.

Речь шла об изъятии Оптимумспецдеталь из созданного НАБУ перечня фиктивных компаний. Наличие в этом списке останавливало выплаты со стороны Укроборонпрома.

Уже в январе 2017 года появился уточненный перечень, в котором не было предприятия Оптимумспецдеталь. Также НАБУ выдало справку, которая позволяла фирме Рогозы работать с Укроборонпромом.