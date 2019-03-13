Член союза писателей РФ из Черкасс распространял фейки о Томосе
13 марта, 2019, 16:59
Житель Черкасс, уроженец РФ, член Союза писателей России, изготовлял по заказу российских кураторов материалы, в которых осуждал и негативно оценивал создание Поместной церкви Украины и получения Томоса
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Эти материалы он распространял на российских Интернет-ресурсах.
Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику с провокационными материалами, флэш-накопители и ноутбук. Изъятые материалы направлены на экспертизу.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 161 УК (возбуждение национальной и религиозной вражды) продолжаются следственные действия.
Ранее сообщалось, что группа "Сапфир" с подачи разведки РФ создала 12 000 фейков о ВСУ, украинской власти и Томосе. Злоумышленники рассылали открытки и СМС-сообщения с провокациями украинским военным.
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