//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Член союза писателей РФ из Черкасс распространял фейки о Томосе


фото: пресс-служба СБУ
Житель Черкасс, уроженец РФ, член Союза писателей России, изготовлял по заказу российских кураторов материалы, в которых осуждал и негативно оценивал создание Поместной церкви Украины и получения Томоса

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Эти материалы он распространял на российских Интернет-ресурсах.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику с провокационными материалами, флэш-накопители и ноутбук. Изъятые материалы направлены на экспертизу.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 161 УК (возбуждение национальной и религиозной вражды) продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что группа "Сапфир" с подачи разведки РФ создала 12 000 фейков о ВСУ, украинской власти и Томосе. Злоумышленники рассылали открытки и СМС-сообщения с провокациями украинским военным.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 марта, 2019 среда

больше новостей

13 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать