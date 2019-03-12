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В Венесуэле ввели чрезвычайное положение

Парламент Венесуэлы ввел в стране чрезвычайное положение на фоне отключения электроэнергии

Об этом сообщает AFP.

"Конгресс объявил чрезвычайное положение в Венесуэле, чтобы предотвратить катастрофу от отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Режим чрезвычайного положения инициировал лидер оппозиции, глава парламента и исполняющий обязанности президента Хуан Гуайдо.

"Чрезвычайное положение объявляется на всей территории страны,из-за кризиса в обществе вследствие длительного прерывания поставок электроэнергии", - говорится в указе, предложенном Гуайдо.

  • Напомним, 7 марта в Венесуэле начались отключения электроэнергии, в 15 из 23 штатов страны возникли проблемы с электроснабжением. Без электричества остались столичный метрополитен и аэропорт Майкетия, который обслуживает Каракас.
  • США обвинили Мадуро в отключении электричества в Венесуэле
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