В Венесуэле ввели чрезвычайное положение
12 марта, 2019, 07:46
Парламент Венесуэлы ввел в стране чрезвычайное положение на фоне отключения электроэнергии
Об этом сообщает AFP.
"Конгресс объявил чрезвычайное положение в Венесуэле, чтобы предотвратить катастрофу от отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.
Режим чрезвычайного положения инициировал лидер оппозиции, глава парламента и исполняющий обязанности президента Хуан Гуайдо.
"Чрезвычайное положение объявляется на всей территории страны,из-за кризиса в обществе вследствие длительного прерывания поставок электроэнергии", - говорится в указе, предложенном Гуайдо.
# ÚLTIMAHORA El Congreso declara estado de "alarma" en Venezuela ante "calamidad" por apagón #AFP pic.twitter.com/Noo0F9VmDL- Agence France-Presse (@AFPespanol) 11 марта 2019 г.
- Напомним, 7 марта в Венесуэле начались отключения электроэнергии, в 15 из 23 штатов страны возникли проблемы с электроснабжением. Без электричества остались столичный метрополитен и аэропорт Майкетия, который обслуживает Каракас.
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