США обвинили Мадуро в отключении электричества в Венесуэле

8 марта, 2019, 11:35

Госсекретарь США заявил, что проблема электроэнергии в Венесуэле из-за некомпетентности режима Мадуро

Об этом сообщил Майк Помпео в Twitter .

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вина за отключение электроэнергии в Венесуэле лежит на администрации президента республики Николаса Мадуро.

Помпео заявил, что разруха и отключения электроэнергии в стране, в которой страдают граждане Венесуэлы, происходит не по вине США, Колумбии, Эквадора, Бразилии или еще кого-то.

"Недостаток электроэнергии и голод являются результатом некомпетентности режима Мадуро", - заявил госсекретарь США.

Также Помпео добавил, что политика Мадуро "не может ничего принести кроме темноты".

"Нет еды. Нет лекарств. Теперь нет власти. Дальше - нет Мадуро", - добавил Майк Помпео.

The power outage and the devastation hurting ordinary Venezuelans is not because of the USA. It's not because of Colombia. It's not Ecuador or Brazil, Europe or anywhere else. Power shortages and starvation are the result of the Maduro regime's incompetence. - Secretary Pompeo (@SecPompeo) 8 марта 2019 г.

Напомним, что 7 марта в Венесуэле начались перебои с электричеством. В 15-ти из 23 штатов страны проблемы с электроснабжением. Без электричества остались столичный метрополитен и аэропорт Майкетия, который обслуживает Каракас.