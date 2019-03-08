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США обвинили Мадуро в отключении электричества в Венесуэле

Госсекретарь США заявил, что проблема электроэнергии в Венесуэле из-за некомпетентности режима Мадуро

Об этом сообщил Майк Помпео в Twitter .

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вина за отключение электроэнергии в Венесуэле лежит на администрации президента республики Николаса Мадуро.

Помпео заявил, что разруха и отключения электроэнергии в стране, в которой страдают граждане Венесуэлы, происходит не по вине США, Колумбии, Эквадора, Бразилии или еще кого-то.

"Недостаток электроэнергии и голод являются результатом некомпетентности режима Мадуро", - заявил госсекретарь США.

Также Помпео добавил, что политика Мадуро "не может ничего принести кроме темноты".

"Нет еды. Нет лекарств. Теперь нет власти. Дальше - нет Мадуро", - добавил Майк Помпео.

Напомним, что 7 марта в Венесуэле начались перебои с электричеством. В 15-ти из 23 штатов страны проблемы с электроснабжением. Без электричества остались столичный метрополитен и аэропорт Майкетия, который обслуживает Каракас.

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