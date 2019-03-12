В ООН требуют от России обеспечить украинским морякам защиту
12 марта, 2019, 13:00
Согласно международному гуманитарному праву, Россия должна обеспечить 24 захваченным украинским морякам защиту
Об этом заявила глава миссии Фиона Фрейзер на презентации нового 25-го доклада Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, сообщает Укринформ .
"Мы проанализировали последствия военно-морского инцидента вблизи Керченского пролива. В докладе отмечается, что 24 задержанным членам украинских экипажей, которые сейчас содержатся под стражей в Москве, следует обеспечить защиту, предусмотренную международным гуманитарным правом. Это значит, что с ними следует обращаться гуманно, защищать их от актов насилия или запугивания и оказывать им медицинскую помощь ", - сказала Фрейзер.
- Напомним, 5 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ и совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября 2018 оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 21 из них арестовали до 24 апреля, еще трех (Эйдера, Сороку, Артеменко) - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
- Адвокаты моряков обжаловали продление ареста .
- ЕС принял санкции против 8 россиян за агрессию в Керченском проливе.
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