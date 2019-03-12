В ООН требуют от России обеспечить украинским морякам защиту

12 марта, 2019, 13:00

Согласно международному гуманитарному праву, Россия должна обеспечить 24 захваченным украинским морякам защиту

Об этом заявила глава миссии Фиона Фрейзер на презентации нового 25-го доклада Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, сообщает Укринформ .

"Мы проанализировали последствия военно-морского инцидента вблизи Керченского пролива. В докладе отмечается, что 24 задержанным членам украинских экипажей, которые сейчас содержатся под стражей в Москве, следует обеспечить защиту, предусмотренную международным гуманитарным правом. Это значит, что с ними следует обращаться гуманно, защищать их от актов насилия или запугивания и оказывать им медицинскую помощь ", - сказала Фрейзер.