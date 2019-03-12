В Конгрессе США запретили признание оккупированного Крыма российским

12 марта, 2019, 22:12

Палата представителей Конгресса США одобрила запрет на признание оккупированного Крыма российским

За соответствующий документ проголосовали 427 конгрессменов, сообщает посольство США в Украине.

Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона, который признает политикой США непризнание суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.

Кроме того, документ содержит запрет федеральным департаментам и агентствам США осуществлять любые действия или предоставлять любую поддержку, которая может трактоваться как противоречащая упомянутой политике.