В Конгрессе США запретили признание оккупированного Крыма российским
12 марта, 2019, 22:12
Палата представителей Конгресса США одобрила запрет на признание оккупированного Крыма российским
За соответствующий документ проголосовали 427 конгрессменов, сообщает посольство США в Украине.
Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона, который признает политикой США непризнание суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.
Кроме того, документ содержит запрет федеральным департаментам и агентствам США осуществлять любые действия или предоставлять любую поддержку, которая может трактоваться как противоречащая упомянутой политике.
- Ранее председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, выступая в поддержку законопроекта о политике США в отношении непризнания незаконной попытки аннексии Россией Крыма, подчеркнул, что данный документ является четким сигналом поддержки Украины .
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