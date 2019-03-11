//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Конгрессе США поддержали вступление Украины в НАТО

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Элиот Энгель выразил твердую поддержку вступлению Украины в НАТО

Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в Вашингтоне.

Конгрессмен подчеркнул, что считает необходимым достижение этой цели, а проект закона относительно Крыма - четкий сигнал поддержки партнерам США - Украине и другим странам.

7 марта Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США утвердил и рекомендовал к одобрению полным составом нижней палаты американского парламента проект закона, который определяет политикой США непризнание суверенитета РФ над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.

Документ также содержит запрет федеральным департаментам и агентствам США осуществлять любые действия или предоставлять любую поддержку, которая может трактоваться как противоречащее упомянутой политике США.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать