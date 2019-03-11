В Конгрессе США поддержали вступление Украины в НАТО
Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в Вашингтоне.
Конгрессмен подчеркнул, что считает необходимым достижение этой цели, а проект закона относительно Крыма - четкий сигнал поддержки партнерам США - Украине и другим странам.
7 марта Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США утвердил и рекомендовал к одобрению полным составом нижней палаты американского парламента проект закона, который определяет политикой США непризнание суверенитета РФ над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.
Документ также содержит запрет федеральным департаментам и агентствам США осуществлять любые действия или предоставлять любую поддержку, которая может трактоваться как противоречащее упомянутой политике США.
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