В Конгрессе США поддержали вступление Украины в НАТО

11 марта, 2019, 22:32

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Элиот Энгель выразил твердую поддержку вступлению Украины в НАТО

Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в Вашингтоне.

Конгрессмен подчеркнул, что считает необходимым достижение этой цели, а проект закона относительно Крыма - четкий сигнал поддержки партнерам США - Украине и другим странам.

7 марта Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США утвердил и рекомендовал к одобрению полным составом нижней палаты американского парламента проект закона, который определяет политикой США непризнание суверенитета РФ над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.

Документ также содержит запрет федеральным департаментам и агентствам США осуществлять любые действия или предоставлять любую поддержку, которая может трактоваться как противоречащее упомянутой политике США.