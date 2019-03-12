Уже в этом году на железной дороге в рамках эксперимента запустят частную тягу, - Омелян
Об этом заявил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает пресс-служба ведомства.
Министр инфраструктуры Украины отметил, что агропромышленный комплекс является одной из важнейших отраслей национальной экономики. Однако, по словам Владимира Омеляна, аграрная сфера страдает от пробелов с логистикой.
Поэтому в министерстве инфраструктуры работают над исправлением ситуации и решением старых проблем с перевозкой аграрной продукции.
"Во-первых, мы постепенно обеспечиваем железную дорогу тягой. При поддержке Президента Украины подписан контракт с General Electric на поставку локомотивов в Украину. Укрзализныця уже получила 22 тепловоза, остальные 8 доукомплектовываются и будут переданы Укрзализныце в середине марта. Во-вторых, в этом году в экспериментальном режиме мы вводим частную тягу на железной дороге. В-третьих, грузовые вагоны АО "Укрзализныця" будут сдаваться в аренду на электронных аукционах ProZorro.Продажи ", - сказал Владимир Омелян.
Омелян объяснил, что благодаря онлайн-сервису Укрзализныця планирует перейти на электронную систему продажи и котировки стоимости перевозок в грузовых вагонах.
"Это позволит сформировать объективную картину на спрос вагона со стороны рынка и определить сбалансированную стоимость вагона для клиента", - говорится в сообщении.
Также Владимир Омелян сообщил, что за последние годы удалось значительно увеличить перевозки грузов речным транспортом.
- Напомним, ранее Омелян в эфире Еспресо заявил, что Министерство инфраструктуры благодаря привлечению частной локомотивной тяги улучшит тяжелую ситуацию с локомотивами и переломит тренд не совсем эффективной деятельности "Укрзализныци".
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Как сообщало Еспресо, в декабре 2018 сразу несколько украинских предприятий горно-обогатительного комплекса обратились к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с жалобой на действия Укрзализныци, которая резко уменьшила объемы перевозок продукции, чем поставила под угрозу выполнение экспортерами условий международных контрактов.
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