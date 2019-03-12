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Уже в этом году на железной дороге в рамках эксперимента запустят частную тягу, - Омелян

В 2019 году в экспериментальном режиме Министерство инфраструктуры собирается ввести частную тягу на железной дороге

Об этом заявил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает пресс-служба ведомства.

Министр инфраструктуры Украины отметил, что агропромышленный комплекс является одной из важнейших отраслей национальной экономики. Однако, по словам Владимира Омеляна, аграрная сфера страдает от пробелов с логистикой.

Поэтому в министерстве инфраструктуры работают над исправлением ситуации и решением старых проблем с перевозкой аграрной продукции.

"Во-первых, мы постепенно обеспечиваем железную дорогу тягой. При поддержке Президента Украины подписан контракт с General Electric на поставку локомотивов в Украину. Укрзализныця уже получила 22 тепловоза, остальные 8 доукомплектовываются и будут переданы Укрзализныце в середине марта. Во-вторых, в этом году в экспериментальном режиме мы вводим частную тягу на железной дороге. В-третьих, грузовые вагоны АО "Укрзализныця" будут сдаваться в аренду на электронных аукционах ProZorro.Продажи ", - сказал Владимир Омелян.

Омелян объяснил, что благодаря онлайн-сервису Укрзализныця планирует перейти на электронную систему продажи и котировки стоимости перевозок в грузовых вагонах.

"Это позволит сформировать объективную картину на спрос вагона со стороны рынка и определить сбалансированную стоимость вагона для клиента", - говорится в сообщении.

Также Владимир Омелян сообщил, что за последние годы удалось значительно увеличить перевозки грузов речным транспортом.

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