Железорудные комбинаты обратились к Гройсману в связи с действиями "Укрзализныци"

ЗАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат", ЗАО "Сухая балка", ЗАО "Запорожский железорудный комбинат" и АО "Minerfin. AS" (акционер предприятия Запорожский железорудный комбинат ") обратились с официальными письмами к правительству и руководству УЗ, в которых призывали срочно вмешаться в ситуацию, сложившуюся в декабре.

Предприятия заявляют, что "Укрзализныця" отстаивает интересы компаний группы "Метинвест" и ставит под угрозу выполнение международных контрактов других украинских экспортеров. Львиная доля грузовых вагонов ЦТЛ и перевозок предоставляется группе компаний "Метинвест" и лишь незначительная часть выделяется другим производителям.

Так, в декабре 2018 холдинг "Метинвест" получал 848,25 вагонов в сутки, "Криворожский железорудный комбинат" - 17,75, а ЗАО "Сухая балка" - 13,25 вагонов. Еще в ноябре ситуация была не настолько критической, хотя количество предоставляемых вагонов так же было распределено со значительным преимуществом в пользу "Метинвеста". В среднем в сутки в ноябре 2018 холдинг "Метинвест" получил 612,33 вагонов, «Криворожский железорудный комбинат» - 56,83, а ЗАО "Сухая балка" - 24,53 вагонов.

С 6 декабря не было предоставлено ни одного вагона парка "Центра транспортной логистики" для компании "Сухая Балка".

"Каждый месяц мы прослеживаем уменьшение выделения вагонов ЦТЛ в наш адрес и полную остановку их предоставления с 06.12.2018 г.. Параллельно этим отмечено увеличение предоставления вагонов ГОК группы Метинвест Холдинга. Эта ситуация усугубляется тем, что без предупреждения со стороны ЗАО "Укрзализныця", вагоны ЦТЛ, которые следовали 5 декабря и 6 декабря в адрес ЗАО "Сухая балка", были развернуты на ГОКе группы "Метинвест Холдинга", - говорится в письме компании.

Такой плачевной ситуации с грузовыми перевозками, которая сложилась сейчас, украинские производители не припоминают. Последние три года тенденция к ухудшению условий перевозок все же заметна, ведь если раньше оборот вагонов составлял 8-9 суток, то сейчас доходит до 25 суток.

"Из-за действий "Укрзализныци" мы не можем выполнить свои обязательства перед партнерами. Например, в декабре мы не отгрузили 200 тысяч тонн железорудного сырья нашим партнерам из Австрии, Чехии и Словакии. Словацкая компания" US Steel Košice "получила лишь 13 тысяч тонн продукции из заказанных 120 тысяч тонн. Склады забиты, но мы не можем отгружать продукцию. Кравцов (глава УЗ, - ред.) дал команду отдать все вагоны на Метинвест. Дошло до того, что мы не в состоянии выполнять собственные контракты. "Полтавский ГОК" обратился с письмом к Гройсману, но пока реации нет и мы не понимаем, как дальше будет развиваться ситуация", - рассказал Дмитрий Спатарь, заместитель главы правления по коммерческим вопросам "Полтавского ГОК".

"Полтавский ГОК" заявил на декабрь 266 тысяч тонн железорудных окатышей. Для их перевозок необходимо 3800 полувагонов. ЦТЛ подтвердила, что может предоставить 2729 вагонов, но по факту предоставила лишь 4% от согласованного количества.

О сложностях, которые спровоцировали действия УЗ, сообщил и "Запорожский железорудный комбинат". Здесь дефицит тяги испытывают не впервые. В прошлом году предприятие уже было на грани остановки.

"Из-за неудовлетворительного обеспечения полувагонами мы были вынуждены вывозить нашу продукцию автомобилями на полевой склад. Также обращаю Ваше внимание на то, что ПИИ ЗАО" ЗЖРК "является градообразующим предприятием, на котором работает почти 4600 работников, большинство из которых проживают в городе Днепрорудное. Поэтому остановка нашего предприятия может привести к негативным социально-экономическим последствиям в регионе. Кроме того, учитывая, что наш комбинат является предприятием с иностранными инвестициями, ситуация, которая сложилась, ставит под угрозу создание благоприятной инвестиционной среды в Украине ", - написал в своем обращении к правительству Михаил Короленко, председатель правления, генеральный директор "Запорожского железорудного комбината".

Свою позицию высказало и словацкое акционерное общество «Minerfin. AS», которое является мажоритарным акционером предприятия «Запорожский железорудный комбинат».

"Недогрузка за 11 месяцев 2018 составляет 220 тыс. тонн. Сначала декабря - 28 тыс. тонн. Это привело к накоплению товарной железной руды на наших складах в размере более чем 350 тыс. тонн и увеличению потерь на складирование. Несмотря на согласовании с У3 планы и графики, начиная с 16.12.2018 г.. и до настоящего времени нам было предоставлено только 2 маршрута по 54 вагона ЦТЛ при необходимых 54 в сутки. А все это отгрузки на экспортные направления", - говорится в заявлении Любомира Копчика, директора АО "Minerfin. As".

Завод является одним из крупнейших грузоотправителей на Приднепровской железной дороге. Ежегодный грузооборот составляет более 6,5 млн тонн, более 50% продукции поставляется на заводы стран Европейского Союза. Однако недостаточное обеспечение вагонами парка ЦТЛ привело к невыполнению своих обязательств перед заказчиками.

Компании отмечают, от таких действий УЗ страдают мощные промышленные группы, которые не имеют возможности экспортировать свою продукцию. Производители обеспокоены несоблюдением контрактных обязательств перед покупателями их продукции, оттоком инвесторов и перспективами дальнейшего сотрудничества с европейскими компаниями.