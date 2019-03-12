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Ни одна организация не будет иметь права на силовое вмешательство в выборы, - Аваков


фото: npu.gov.ua
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ни одна организация не будет иметь права на силовое вмешательство в выборы

Об этом он заявил 12 марта на брифинге по подготовке и проведению очередных выборов президента, сообщает Еспресо.TV.

"Ни одно образование, ни одна общественная организация, ни Национальная дружина, ни Национальный корпус, ни интернациональные какие-нибудь интернационалисты, никто не вправе силовым образом вмешиваться в избирательный процесс", - сказал он.

Министр также сказал, что у власти достаточно сил.

"После соответствующего заявления представителя национальной дружины мы, в том числе реагируя на обращение председателя ЦИК, провели профилактику этой ситуации. И есть у нас некоторые убеждение, что никто из тех, кто красиво заявляет, не пойдет на прямой конфликт с властью. А у власти достаточно сил, чтобы процесс выборов прошел ровно. Я хочу, чтобы каждый из вас был в этом убежден ", - сказал он.

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