Ни одна организация не будет иметь права на силовое вмешательство в выборы, - Аваков
Об этом он заявил 12 марта на брифинге по подготовке и проведению очередных выборов президента, сообщает Еспресо.TV.
"Ни одно образование, ни одна общественная организация, ни Национальная дружина, ни Национальный корпус, ни интернациональные какие-нибудь интернационалисты, никто не вправе силовым образом вмешиваться в избирательный процесс", - сказал он.
Министр также сказал, что у власти достаточно сил.
"После соответствующего заявления представителя национальной дружины мы, в том числе реагируя на обращение председателя ЦИК, провели профилактику этой ситуации. И есть у нас некоторые убеждение, что никто из тех, кто красиво заявляет, не пойдет на прямой конфликт с властью. А у власти достаточно сил, чтобы процесс выборов прошел ровно. Я хочу, чтобы каждый из вас был в этом убежден ", - сказал он.
- Напомним, что представитель "Национальных дружин" Игорь Вдовин заявил, что на избирательных участках возможно применение силы наблюдателями от общественной организации "Национальные дружины" в случае фальсификаций.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что право применения силовых методов в Украине всегда будет принадлежать Национальной полиции, это постулат, который не подлежит обсуждению.
- ЦИК обратилась в СБУ с просьбой проверить заявление представителя "Национальных дружин" о возможности применения физической силы на выборах 2019 г.
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