"Нацдружины" предупредили о применении силы на выборах. ЦИК обратилась в СБУ
6 марта, 2019, 18:12
Центральная избирательная комиссия обратилась в Службу безопасности с просьбой проверить заявление представителя "Национальной дружины" о возможности применения физической силы на выборах 2019
Об этом сообщает ЦИК.
В ЦИК отмечают, что не отрицая право общественных организаций в установленном законом порядке вести наблюдение за ходом избирательного процесса, считают недопустимым злоупотребление предоставленными официальным наблюдателям правами или использование их в целях, не связанных с наблюдением за выборами.
"Вместе с тем ЦИК обратила внимание официальных наблюдателей на необходимость неукоснительного соблюдения требований закона при ведении наблюдения за ходом избирательного процесса очередных выборов президента Украины", - говорится в сообщении.
- Ранее пресс-секретарь "Национальных дружин" Игорь Вдовин заявил, что на избирательных участках возможно применение силы наблюдателями от общественной организации "Национальные дружины" в случае фальсификаций.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что право применения силовых методов в Украине всегда будет принадлежать Национальной полиции, это постулат, который не подлежит обсуждению.
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