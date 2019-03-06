"Нацдружины" предупредили о применении силы на выборах. ЦИК обратилась в СБУ

6 марта, 2019, 18:12

Центральная избирательная комиссия обратилась в Службу безопасности с просьбой проверить заявление представителя "Национальной дружины" о возможности применения физической силы на выборах 2019

Об этом сообщает ЦИК.

В ЦИК отмечают, что не отрицая право общественных организаций в установленном законом порядке вести наблюдение за ходом избирательного процесса, считают недопустимым злоупотребление предоставленными официальным наблюдателям правами или использование их в целях, не связанных с наблюдением за выборами.

"Вместе с тем ЦИК обратила внимание официальных наблюдателей на необходимость неукоснительного соблюдения требований закона при ведении наблюдения за ходом избирательного процесса очередных выборов президента Украины", - говорится в сообщении.