//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Нацдружины" предупредили о применении силы на выборах. ЦИК обратилась в СБУ

Центральная избирательная комиссия обратилась в Службу безопасности с просьбой проверить заявление представителя "Национальной дружины" о возможности применения физической силы на выборах 2019

Об этом сообщает ЦИК.

В ЦИК отмечают, что не отрицая право общественных организаций в установленном законом порядке вести наблюдение за ходом избирательного процесса, считают недопустимым злоупотребление предоставленными официальным наблюдателям правами или использование их в целях, не связанных с наблюдением за выборами.

"Вместе с тем ЦИК обратила внимание официальных наблюдателей на необходимость неукоснительного соблюдения требований закона при ведении наблюдения за ходом избирательного процесса очередных выборов президента Украины", - говорится в сообщении.

  • Ранее пресс-секретарь "Национальных дружин" Игорь Вдовин заявил, что на избирательных участках возможно применение силы наблюдателями от общественной организации "Национальные дружины" в случае фальсификаций.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что право применения силовых методов в Украине всегда будет принадлежать Национальной полиции, это постулат, который не подлежит обсуждению.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 марта, 2019 пятница

больше новостей

8 марта, 2019 пятница

7 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать