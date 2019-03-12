На Яворивском полигоне впервые состоятся бригадные учения
Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Север" в Facebook.
"Сегодня мы приветствуем новое ротационное подразделение - семьдесят вторую механизированную бригаду им.Черных запорожцев и два подразделения Национальной гвардии, которые в течение двух месяцев будут участвовать в многонациональных учениях в рамках "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" по стандартам НАТО", - говорится в сообщении.
В ходе учений инструкторы JMTG-U из США, Канады, Дании, Литвы и Швеции будут передавать украинским военным опыт по стандартам НАТО. Предусмотрено поэтапное обучение: сначала индивидуальная подготовка, затем - в составе отделения, взвода, роты, батальона и в итоге - бригады.
Командир подразделения "многонациональной тренировочной миссии - Украина" подполковник армии США Мэтью Смит отметил, что тренировки бригадного масштаба состоятся впервые, как для иностранных инструкторов, так и для украинских военнослужащих.
Отмечается, что многонациональные учения по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины будут проходить на Яворивском полигоне и в других частях в течение года. В них примут участие до 10 тыс. украинских военнослужащих, до 1,5 тыс. - американских и 1,5 тыс. - из других стран-членов НАТО, а также стран-участниц программы "Партнерство ради мира".
- Напомним, 6 марта 2019 года президент Петр Порошенко подписал законопроект о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины для участия: в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2019", украинско-американских учениях "Си Бриз - 2019", украинско-румынских учениях "Риверайна - 2019", многонациональных учениях "Кленовая Арка - 2019" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2019".
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