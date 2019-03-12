На Яворивском полигоне впервые состоятся бригадные учения

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Север" в Facebook.

"Сегодня мы приветствуем новое ротационное подразделение - семьдесят вторую механизированную бригаду им.Черных запорожцев и два подразделения Национальной гвардии, которые в течение двух месяцев будут участвовать в многонациональных учениях в рамках "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" по стандартам НАТО", - говорится в сообщении.

В ходе учений инструкторы JMTG-U из США, Канады, Дании, Литвы и Швеции будут передавать украинским военным опыт по стандартам НАТО. Предусмотрено поэтапное обучение: сначала индивидуальная подготовка, затем - в составе отделения, взвода, роты, батальона и в итоге - бригады.

Командир подразделения "многонациональной тренировочной миссии - Украина" подполковник армии США Мэтью Смит отметил, что тренировки бригадного масштаба состоятся впервые, как для иностранных инструкторов, так и для украинских военнослужащих.

Отмечается, что многонациональные учения по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины будут проходить на Яворивском полигоне и в других частях в течение года. В них примут участие до 10 тыс. украинских военнослужащих, до 1,5 тыс. - американских и 1,5 тыс. - из других стран-членов НАТО, а также стран-участниц программы "Партнерство ради мира".