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Порошенко одобрил допуск иностранных войск в Украину для учений

Президент Петр Порошенко подписал законопроект об иностранных военные учениях в части допуска подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Как отмечается на сайте парламента, 6 марта закон № 10067 возвращен в Раду с подписью от президента.

Законопроектом предлагалось допустить подразделения вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия: в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2019", украинско-американских учениях "Си Бриз - 2019", украинско-румынских учениях "Риверайна - 2019", многонациональных учениях "Кленовая Арка - 2019" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2019".

  • Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрирован проект закона о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в учениях.
  • 23 февраля Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о допуске подразделений Вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины.
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