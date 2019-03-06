Порошенко одобрил допуск иностранных войск в Украину для учений

6 марта, 2019, 21:22

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Как отмечается на сайте парламента, 6 марта закон № 10067 возвращен в Раду с подписью от президента.

Законопроектом предлагалось допустить подразделения вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия: в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2019", украинско-американских учениях "Си Бриз - 2019", украинско-румынских учениях "Риверайна - 2019", многонациональных учениях "Кленовая Арка - 2019" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2019".