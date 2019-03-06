Порошенко одобрил допуск иностранных войск в Украину для учений
6 марта, 2019, 21:22
Президент Петр Порошенко подписал законопроект об иностранных военные учениях в части допуска подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Как отмечается на сайте парламента, 6 марта закон № 10067 возвращен в Раду с подписью от президента.
Законопроектом предлагалось допустить подразделения вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия: в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2019", украинско-американских учениях "Си Бриз - 2019", украинско-румынских учениях "Риверайна - 2019", многонациональных учениях "Кленовая Арка - 2019" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2019".
- Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрирован проект закона о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в учениях.
- 23 февраля Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о допуске подразделений Вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины.
Читайте также
-
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-
-
4 марта, 2019 Как вареники в масле: особенности Масленицы по-украински
Читайте также
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-