Монетизация субсидий будет побуждать украинцев к энергосбережению, - Розенко
Об этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко рассказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV
"Мы меняем философию предоставления субсидий и даем возможность самостоятельно подумать, как сэкономить ресурс. Таким образом начать энергосбережение и экономию средств. Человек должен полностью оплатить жилищно-коммунальные услуги и на руках может остаться определенная сумма денег, которые она использует по своему усмотрению", - рассказал Розенко.
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Министр добавил, что монетизация субсидий - это конечный рубеж по реформированию системы субсидий, ведь в течение четырех последних лет система субсидий стала ближе к людям.
Напомним, что Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными с марта 2019 года. Наличная форма субсидий будет предназначена для тех людей, которым субсидия назначена на текущий отопительный период, начиная с октября-декабря 2018 года.
Выплаты пенсионерам будут проходить с 4 по 25 марта.
- Субсидии наличными будут давать вместе с пенсией или на счет в Ощадбанке
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