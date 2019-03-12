Монетизация субсидий будет побуждать украинцев к энергосбережению, - Розенко

12 марта, 2019, 21:27

Монетизация субсидий дает возможность украинцам самостоятельно начать энергосбережение и сэкономить монетизированные средства

Об этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко рассказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV

"Мы меняем философию предоставления субсидий и даем возможность самостоятельно подумать, как сэкономить ресурс. Таким образом начать энергосбережение и экономию средств. Человек должен полностью оплатить жилищно-коммунальные услуги и на руках может остаться определенная сумма денег, которые она использует по своему усмотрению", - рассказал Розенко.

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Министр добавил, что монетизация субсидий - это конечный рубеж по реформированию системы субсидий, ведь в течение четырех последних лет система субсидий стала ближе к людям.

Напомним, что Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными с марта 2019 года. Наличная форма субсидий будет предназначена для тех людей, которым субсидия назначена на текущий отопительный период, начиная с октября-декабря 2018 года.

Выплаты пенсионерам будут проходить с 4 по 25 марта.