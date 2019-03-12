КНДР хочет продолжить переговоры со США

12 марта, 2019, 12:07

Северная Корея планирует продолжать денуклеаризацию и открыта к дальнейшим переговорам со США

Об этом сообщает Uriminzokkiri, передает Корреспондент.

"Наша твердая позиция состоит в установлении новых отношений между двумя странами (КНДР и США, - ред.) согласно требованиям нового века, а также в строительстве прочного и стабильного мира на Корейском полуострове и в движении к полной денуклеаризации", - отметили авторы комментария.

В статье также отмечается, что в ходе встречи главы Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, состоявшейся в Ханое в конце февраля, стороны договорились "продолжать продуктивный диалог" для поиска решений по вопросам, которые обсуждались.