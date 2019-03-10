Зинченко признан лучшим игроком "Манчестер Сити" в феврале

10 марта, 2019, 17:04

Украинский Александра Зинченко признан лучшим футболистом английского клуба "Манчестер Сити" в феврале

Об этом сообщает "Манчестер Сити" в twitter.

22-летний украинец победил в голосовании на официальном сайте английского клуба. За Зинченко проголосовали 45% респондентов. Он опередил Серхио Агуэро (42%) и Рахима Стерлинга (13%).

В феврале Александр Зинченко сыграл на левом фланге обороны "Манчестер Сити" 5 матчей - 2 в чемпионате Англии, 1 в Лиге чемпионов, 1 в Кубке Англии и принял участие и победной финальной игре Кубка английской лиги.