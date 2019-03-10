Зинченко признан лучшим игроком "Манчестер Сити" в феврале
10 марта, 2019, 17:04
Украинский Александра Зинченко признан лучшим футболистом английского клуба "Манчестер Сити" в феврале
Об этом сообщает "Манчестер Сити" в twitter.
22-летний украинец победил в голосовании на официальном сайте английского клуба. За Зинченко проголосовали 45% респондентов. Он опередил Серхио Агуэро (42%) и Рахима Стерлинга (13%).
В феврале Александр Зинченко сыграл на левом фланге обороны "Манчестер Сити" 5 матчей - 2 в чемпионате Англии, 1 в Лиге чемпионов, 1 в Кубке Англии и принял участие и победной финальной игре Кубка английской лиги.
A month to remember for @ Azinchenko17 as he is named February's @EtihadAirways player of the month!- Manchester City (@ManCity) 10 марта 2019
#mancity pic.twitter.com/QBMkLBXxnr
- Напомним, 2 марта Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Борнмут" и захватить лидерство в чемпионате Англии.
- Зинченко признан лучшим футболистом матча чемпионата Англии против "Борнмута".
- 9 марта Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" выиграть у "Уотфорда" и одержать шестую подряд победу в чемпионате Англии.
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