Возле Рады упало огромное дерево, один из подъездов заблокирован

11 марта, 2019, 16:14

Сильные порывы ветра сломали возле Рады огромное хвойное дерево, которое упало прямо у подъезда номер 1, через который на работу заезжает спикер ВРУ Андрей Парубий

Об этом сообщает LB.ua.

На фото видно, как дерево полностью преградило путь между стоянкой авто спикера и специальным выездом со шлагбаумом и охраной на выезде.

Дерево при падении повредило ограждение и задело окна на первом этаже.