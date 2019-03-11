Возле Рады упало огромное дерево, один из подъездов заблокирован
11 марта, 2019, 16:14
Сильные порывы ветра сломали возле Рады огромное хвойное дерево, которое упало прямо у подъезда номер 1, через который на работу заезжает спикер ВРУ Андрей Парубий
Об этом сообщает LB.ua.
На фото видно, как дерево полностью преградило путь между стоянкой авто спикера и специальным выездом со шлагбаумом и охраной на выезде.
Дерево при падении повредило ограждение и задело окна на первом этаже.
- Ранее сообщалось, что в Киеве из-за сильного ветра задерживается движение семи троллейбусов и двух трамваев.
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