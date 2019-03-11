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Возле Рады упало огромное дерево, один из подъездов заблокирован

Сильные порывы ветра сломали возле Рады огромное хвойное дерево, которое упало прямо у подъезда номер 1, через который на работу заезжает спикер ВРУ Андрей Парубий

Об этом сообщает LB.ua.

На фото видно, как дерево полностью преградило путь между стоянкой авто спикера и специальным выездом со шлагбаумом и охраной на выезде.

Дерево при падении повредило ограждение и задело окна на первом этаже.

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