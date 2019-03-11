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В правительстве предлагают изменить тип дорожного покрытия, чтобы дороги служили дольше


фото: censor.net
Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ разрабатывает изменения в нормы по составу асфальтобетонной смеси, которая, по расчетам ведомства, способна повысить срок службы дорог на 20%

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

В Минрегионе предлагают добавлять в состав материала, из которого строят дороги, модифицированные битумы.

"Сначала - на крупнейших трассах, общегосударственных дорогах и основных магистралях. И по возможности делать это на всех дорогах. По экспертным оценкам, это позволит до 20% продлить срок службы дорог ", - написал Парцхаладзе.

Известно, что обновленный состав дорожного покрытия предлагают использовать сначала на международных дорогах и дорогах национального значения. В то же время, применять его смогут только после вступления в силу новых государственных строительных норм, которые сейчас только разрабатываются в Минрегионе.

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  • Напомним, 10 марта сообщалось, что заместитель министра инфраструктуры попал в ДТП на Закарпатье из-за ямы на дорогах.

 

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