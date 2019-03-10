Машина в кювете и вырванное колесо. Замминистра инфраструктуры попал в ДТП из-за ямы на дороге
10 марта, 2019, 17:28
Заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань попал в ДТП на Закарпатье из-за ямы на дороге
Об этом Виктор Довгань написал в facebook.
"Дорогами солнечного Закарпатья – 12:00 в машине Львов–Рахов–Солотвино–Мукачево–Ужгород–Свалява–Львов. Полное отсутствие дорожного покрытия на Н09. Наша машина даже из-за ямы вылетела в кювет, хорошо что скорость была 20 км/ч и только вырвало колесо", - написал Довгань.
- Напомним, в феврале министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что правительство не может отремонтировать все украинские дороги, которые не ремонтировались десятилетиями.
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