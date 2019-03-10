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Машина в кювете и вырванное колесо. Замминистра инфраструктуры попал в ДТП из-за ямы на дороге

Заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань попал в ДТП на Закарпатье из-за ямы на дороге

Об этом Виктор Довгань написал в facebook.

"Дорогами солнечного Закарпатья – 12:00 в машине Львов–Рахов–Солотвино–Мукачево–Ужгород–Свалява–Львов. Полное отсутствие дорожного покрытия на Н09. Наша машина даже из-за ямы вылетела в кювет, хорошо что скорость была 20 км/ч и только вырвало колесо", - написал Довгань.

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