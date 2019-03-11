В ЕС рассматривают новые санкции для России и остановку строительства Северного потока-2
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
"ЕС следует оставаться готовым к вводу новых санкций, если Россия продолжит нарушать международное право", - говорится в проекте резолюции Европарламента.
Отметим, подобные резолюции носят рекомендательный характер и не имеют юридической силы.
Согласно проекту документа, европейские парламентарии, срок полномочий которых истекает перед майскими выборами, призовут ЕС "до критической и всеобъемлющей переоценке отношений с Российской Федерацией" и докажут свое заключение тем, что как внутренняя, так и внешняя политика российского государства противоречат целям и базовым ценностям ЕС.
Главное неприятие вызывают действия России в отношении Украины с 2014 года.
Европарламент "считает, что в нынешних обстоятельствах Россию больше нельзя расценивать как" стратегического партнера; принципы, провозглашенные 2 статье соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС), больше не соблюдаются, и поэтому СПС следует пересмотреть и ограничить взаимодействие с Россией областями общего интереса, такими, как борьба против терроризма и климатических изменений.
"ЕС не может рассматривать постепенное возвращение к" бизнеса как обычно "(в отношениях с РФ - ИФ) до тех пор, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения и не восстановит территориальную целостность Украины", - подчеркивается в документе.
Одновременно с признанием того, что в обозримом будущем ЕС останется крупнейшим торгово-экономическим партнером России.
В резолюции высказывается мнение, что газопровод "Северный поток-2" противоречит стратегическим интересам ЕС, и его строительство должно быть остановлено.
Между тем Евросоюзу следует быть готовым утверждать новые санкции, особенно в отношении физических лиц. Эти санкции должны применяться "пропорционально угрозам, которые представляет Россия", - говорится в проекте.
Известно, что дебаты запланированы на вторник, голосование по резолюции - на среду.
- Напомним, 18 февраля 2019 Совет ЕС одобрил пакет санкций против России за агрессию в Азовском море, нападение на украинском корабле и захвата украинских моряков .
- 6 марта послы стран Европейского Союза приняли санкции против 8 граждан РФ , ответственных за атаку на украинские корабли в Керченском проливе.
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