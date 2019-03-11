В ЕС рассматривают новые санкции для России и остановку строительства Северного потока-2

11 марта, 2019, 10:53

Дебаты о будущих отношениях Евросоюза с Россией по докладу евродепутата от Латвии Сандры Калниете состоятся в понедельник после открытия в Страсбурге сессии Европейского парламента

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

"ЕС следует оставаться готовым к вводу новых санкций, если Россия продолжит нарушать международное право", - говорится в проекте резолюции Европарламента.

Отметим, подобные резолюции носят рекомендательный характер и не имеют юридической силы.

Согласно проекту документа, европейские парламентарии, срок полномочий которых истекает перед майскими выборами, призовут ЕС "до критической и всеобъемлющей переоценке отношений с Российской Федерацией" и докажут свое заключение тем, что как внутренняя, так и внешняя политика российского государства противоречат целям и базовым ценностям ЕС.

Главное неприятие вызывают действия России в отношении Украины с 2014 года.

Европарламент "считает, что в нынешних обстоятельствах Россию больше нельзя расценивать как" стратегического партнера; принципы, провозглашенные 2 статье соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС), больше не соблюдаются, и поэтому СПС следует пересмотреть и ограничить взаимодействие с Россией областями общего интереса, такими, как борьба против терроризма и климатических изменений.

"ЕС не может рассматривать постепенное возвращение к" бизнеса как обычно "(в отношениях с РФ - ИФ) до тех пор, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения и не восстановит территориальную целостность Украины", - подчеркивается в документе.

Одновременно с признанием того, что в обозримом будущем ЕС останется крупнейшим торгово-экономическим партнером России.

В резолюции высказывается мнение, что газопровод "Северный поток-2" противоречит стратегическим интересам ЕС, и его строительство должно быть остановлено.

Между тем Евросоюзу следует быть готовым утверждать новые санкции, особенно в отношении физических лиц. Эти санкции должны применяться "пропорционально угрозам, которые представляет Россия", - говорится в проекте.

Известно, что дебаты запланированы на вторник, голосование по резолюции - на среду.