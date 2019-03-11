Сутки в зоне ООС прошли без единого выстрела
11 марта, 2019, 07:23
В течение суток 10 марта в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
"10 марта российские оккупационные войска огонь по позициям Объединенных сил не открывали", - говорится в сообщении.
С начала суток 11 марта по состоянию на 7:00 также не было зафиксировано ни одного обстрела.
- Напомним, 9 марта оккупанты дважды нарушили режим тишины , введенный с 8 марта.
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