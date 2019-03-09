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9 марта на фронте: оккупанты дважды нарушили режим тишины


фото: slovoidilo.ua
9 марта российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток противник дважды нарушил режим прекращения огня, три раза применив при обстрелах вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Лебединское из минометов калибра 120 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь по позициям подразделений Объединенных сил из минометов калибров 120 и 82 мм в районе села Крымское.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет. На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются.

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