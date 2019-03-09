9 марта на фронте: оккупанты дважды нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение текущих суток противник дважды нарушил режим прекращения огня, три раза применив при обстрелах вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Лебединское из минометов калибра 120 мм.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь по позициям подразделений Объединенных сил из минометов калибров 120 и 82 мм в районе села Крымское.
Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет. На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются.
- 8 марта 2019 года российские оккупационные войска один раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, обстреляв из стрелкового оружия украинский опорный пункт в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
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