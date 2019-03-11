США призывают банки не работать с Мадуро
Об этом советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил в Twitter.
"Банкиры, не помогайте Мадуро и его сообщникам воровать активы венесуэльского народа. США следят за ситуацией. Мир и народ Венесуэлы - тоже", - написал он.
Ранее в этой же сети Дж.Болтон заявил, что Вашингтон не будет игнорировать вопрос о зарубежных финансовых структурах, которые помогают президенту Мадуро.
"Соединенные Штаты не останутся безучастными в ситуации, когда зарубежные финансовые организации способствуют незаконным транзакциям, преимущество от которых получают Мадуро и его соратники. Эти организации укореняют коррупцию, которая разорила Венесуэлу", - написал Болтон.
Bankers: Do not help Maduro and his accomplices steal the assets of the Venezuelan people. The United States is watching. The world is watching. The Venezuelan people are watching. https://t.co/3TgM86hP1t- John Bolton (@AmbJohnBolton) March 11, 2019
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Напомним, 11 марта 2019 года США ввели санкции против российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка. Банк попал под санкции за связь с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA, которую недавно включили в SDN List.
- Ранее президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений со США, дав американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
- Официальная Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- Европейский Союз, а также Франция, Швеция и Дания поддержали оппозицию и призвали к перевыборам.
- 7 февраля советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон призвал высокопоставленных военных Венесуэлы признать спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом страны.
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