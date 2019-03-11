США призывают банки не работать с Мадуро

11 марта, 2019, 19:41

Джон Болтон призвал банки не сотрудничать с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро

Об этом советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил в Twitter.

"Банкиры, не помогайте Мадуро и его сообщникам воровать активы венесуэльского народа. США следят за ситуацией. Мир и народ Венесуэлы - тоже", - написал он.

Ранее в этой же сети Дж.Болтон заявил, что Вашингтон не будет игнорировать вопрос о зарубежных финансовых структурах, которые помогают президенту Мадуро.

"Соединенные Штаты не останутся безучастными в ситуации, когда зарубежные финансовые организации способствуют незаконным транзакциям, преимущество от которых получают Мадуро и его соратники. Эти организации укореняют коррупцию, которая разорила Венесуэлу", - написал Болтон.