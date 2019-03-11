//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

США призывают банки не работать с Мадуро

Джон Болтон призвал банки не сотрудничать с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро

Об этом советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил в Twitter.

"Банкиры, не помогайте Мадуро и его сообщникам воровать активы венесуэльского народа. США следят за ситуацией. Мир и народ Венесуэлы - тоже", - написал он.

Ранее в этой же сети Дж.Болтон заявил, что Вашингтон не будет игнорировать вопрос о зарубежных финансовых структурах, которые помогают президенту Мадуро.

"Соединенные Штаты не останутся безучастными в ситуации, когда зарубежные финансовые организации способствуют незаконным транзакциям, преимущество от которых получают Мадуро и его соратники. Эти организации укореняют коррупцию, которая разорила Венесуэлу", - написал Болтон.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать