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Россия усилила военное присутствие в Крыму, - Шойгу


фото: mil.ru
Россия усилила военное присутствие в аннексированном Крыму для "защиты территории полуострова"

Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает российское информационное агентство ТАСС.

"Усиленно состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море", - сказал министр.

Шойгу добавил, что также создали оперативное командование в дальней морской зоне, которое, казалось бы, обеспечивает управление кораблями, которые выполняют задачи в акватории Средиземного моря.

Напомним, РФ планирует в аннексированном Крыму часть военных учений с участием 10 тыс артиллеристов и 3 тыс единиц ракетно-артиллерийского вооружения.

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