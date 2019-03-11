Россия усилила военное присутствие в Крыму, - Шойгу

11 марта, 2019, 14:20

Россия усилила военное присутствие в аннексированном Крыму для "защиты территории полуострова"

Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает российское информационное агентство ТАСС.

"Усиленно состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море", - сказал министр.

Шойгу добавил, что также создали оперативное командование в дальней морской зоне, которое, казалось бы, обеспечивает управление кораблями, которые выполняют задачи в акватории Средиземного моря.

Напомним, РФ планирует в аннексированном Крыму часть военных учений с участием 10 тыс артиллеристов и 3 тыс единиц ракетно-артиллерийского вооружения.