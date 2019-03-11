Родственники пленных украинских моряков выступили в штаб-квартире ООН

11 марта, 2019, 22:14

В понедельник, 11 марта, Наталья Мокряк, мать пленного лейтенанта ВМС Романа Мокряка, и Ольга Опрыско, дочь пленного старшего матроса ВМС Андрея Опрыско выступили в штаб-квартире ООН

Об этом сообщает Укринформ.

"Для нас это еще один шанс обратиться к мировому сообществу и рассказать, во-первых, нашу персональную историю, во-вторых, ту правду, которую, к сожалению, не всегда легко донести", - пояснила Опрыско.

Она отметила, что выступление в ООН - это еще одна возможность напомнить о ситуации в Украине.

В свою очередь, Мокряк отметила, что событие необходимо для того, чтобы больше людей знали о ситуации, в которой оказались не только ее сын и пленные моряки ВМС, но и все другие военнопленные, которые незаконно содержатся как в России, так и не временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

"Чтобы больше людей об этом знали, чтобы больше было влияния, именно от простых людей. Люди подходят, спрашивают, берут адреса, хотят общаться дальше, хотят проводить работу у себя на местах, чтобы помочь освободить наших ребят", - рассказала она.

Мокряк отметила, что "не забывать своих" - это лозунг, которым все украинцы выражают свою солидарность.

"Своих не забываем. Этот лозунг сейчас нам всех, всех украинский ", - отметила она.

Женщины рассказали, что военнопленным украинским морякам не передают письма от родных. К раненым до сих пор не предоставили доступ международным врачам.