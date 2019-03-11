//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Родственники пленных украинских моряков выступили в штаб-квартире ООН

В понедельник, 11 марта, Наталья Мокряк, мать пленного лейтенанта ВМС Романа Мокряка, и Ольга Опрыско, дочь пленного старшего матроса ВМС Андрея Опрыско выступили в штаб-квартире ООН

Об этом сообщает Укринформ.

"Для нас это еще один шанс обратиться к мировому сообществу и рассказать, во-первых, нашу персональную историю, во-вторых, ту правду, которую, к сожалению, не всегда легко донести", - пояснила Опрыско.

Она отметила, что выступление в ООН - это еще одна возможность напомнить о ситуации в Украине.

В свою очередь, Мокряк отметила, что событие необходимо для того, чтобы больше людей знали о ситуации, в которой оказались не только ее сын и пленные моряки ВМС, но и все другие военнопленные, которые незаконно содержатся как в России, так и не временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

"Чтобы больше людей об этом знали, чтобы больше было влияния, именно от простых людей. Люди подходят, спрашивают, берут адреса, хотят общаться дальше, хотят проводить работу у себя на местах, чтобы помочь освободить наших ребят", - рассказала она.

Мокряк отметила, что "не забывать своих" - это лозунг, которым все украинцы выражают свою солидарность.

"Своих не забываем. Этот лозунг сейчас нам всех, всех украинский ", - отметила она.

Женщины рассказали, что военнопленным украинским морякам не передают письма от родных. К раненым до сих пор не предоставили доступ международным врачам.

  • 5 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ и совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября 2018 года оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 21 из них арестовали до 24 апреля, еще трех (Эйдера, Сороку, Артеменко) - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
  • Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
  • ЕС принял санкции против 8 россиян за агрессию в Керченском проливе.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать