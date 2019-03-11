Родственники пленных украинских моряков выступили в штаб-квартире ООН
Об этом сообщает Укринформ.
"Для нас это еще один шанс обратиться к мировому сообществу и рассказать, во-первых, нашу персональную историю, во-вторых, ту правду, которую, к сожалению, не всегда легко донести", - пояснила Опрыско.
Она отметила, что выступление в ООН - это еще одна возможность напомнить о ситуации в Украине.
В свою очередь, Мокряк отметила, что событие необходимо для того, чтобы больше людей знали о ситуации, в которой оказались не только ее сын и пленные моряки ВМС, но и все другие военнопленные, которые незаконно содержатся как в России, так и не временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
"Чтобы больше людей об этом знали, чтобы больше было влияния, именно от простых людей. Люди подходят, спрашивают, берут адреса, хотят общаться дальше, хотят проводить работу у себя на местах, чтобы помочь освободить наших ребят", - рассказала она.
Мокряк отметила, что "не забывать своих" - это лозунг, которым все украинцы выражают свою солидарность.
"Своих не забываем. Этот лозунг сейчас нам всех, всех украинский ", - отметила она.
Женщины рассказали, что военнопленным украинским морякам не передают письма от родных. К раненым до сих пор не предоставили доступ международным врачам.
- 5 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ и совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября 2018 года оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 21 из них арестовали до 24 апреля, еще трех (Эйдера, Сороку, Артеменко) - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
- Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
- ЕС принял санкции против 8 россиян за агрессию в Керченском проливе.
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