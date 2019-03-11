Министр экологии призывает украинцев в пост отказаться от пластика
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Ставьте хэштег #giveupplasticforlent, если готовы присоединиться к Сhallenge # Великий_Пист_без_пластика. Эта идея принадлежит церквям Великобритании и США. Местные священники призвали прихожан в течение Великого Поста не только ограничивать себя в еде и напитках, но и отказаться от одноразовой посуды из пластика, избегать чрезмерного использования платискових пакетов и упаковок. По-моему, хорошая идея и достаточно экологический вызов", - написал министр.
По словам Семерака, украинские церкви также ежегодно выходят с хорошими экологическими инициативами.
"Знаю, что многие наши граждане благодаря церковным установкам в последние годы постепенно отказываются от использования пластиковых цветов. К сожалению, полностью еще не отказались, но пласт сдвинулся", - отметил он.
Министр считает такие инициативы важной просветительской работой и надеется, что и в 2019 году церковь поможет с экологическим образованием.
"Поэтому ставлю #giveupplasticforlent и спрашиваю у вас: а вы готовы присоединиться к такому челленджу?", - добавил Семерак.
- Напомним, Евросоюз планирует до 2021 года полностью запретить одноразовые пластиковые изделия вроде соломинок для напитков и посуду.
- В Верховной Раде 28 января зарегистрировали законопроект №9507 об уменьшении количества отдельных видов отходов из полиэтилена, которым может быть введено ограничение на использование пластиковых пакетов в Украине.
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