МИД Австрии вызвало украинского посла из-за запрета на въезд журналисту, который тиражировал фейки Russia Today

11 марта, 2019, 20:35

В Министерство иностранных дел Австрии вызвали украинского посла в Вене Александра Щербу из-за запрета въезда в Украину австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу, который тиражировал фейки Russia Today

Об этом говорится на сайте австрийского внешнеполитического ведомства, передает Интерфакс-Украина.

Украинского посла вызвали в МИД для беседы с генеральным секретарем МИД Йоханнесом Петерликом.

"Петерлик потребовал снять введенный украинской властью запрет на въезд, а также на аккредитацию корреспонденту ORF Кристиану Вершютцу в зоне конфликта на украинской стороне линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Кроме того, дипломат потребовал предъявить доказательства обвинений в отношении журналиста.

"Мы глубоко обеспокоены действиями украинского правительства. Это неприемлемо односторонний акт цензуры, несовместимый с ценностями и принципами Соглашения об ассоциации с ЕС", - цитирует МИД Австрии.

Петерлик также сказал, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал отменить запрет.

"Мы настроены на то, чтобы Кристиан Вершютц мог и дальше вещать из Украины в качестве корреспондента ORF без неприемлемых ограничений", - сказал он.

Напомним, 7 марта нардеп Ольга Червакова сообщила, что шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу на 1 год запретили въезд в Украину.

По ее словам, он с начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе "освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от "Раша тудей", которые дискредитируют деятельность Вооруженных сил Украины, отрицают агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционируют "ополченцами".

Как сообщает Интерфакс-Украина, в СБУ подтвердили информацию о запрете Вершютцу въезда в Украину сроком на один год.

"Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста. Напомним, что Кристиан Вершютц отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине", - сообщила СБУ 9 марта.

В спецслужбе отметили, для того, чтобы избежать возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в Украине, "СБУ в соответствии с законодательством приняла решение запретить въезд".