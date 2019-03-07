Вояжи на Донбасс и тираж фейков RT. В Украине запретили въезд журналисту австрийского телеканала

7 марта, 2019, 16:22

Шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу на 1 год запретили въезд в Украину

Об этом в Facebook сообщила народный депутат Ольга Червакова, ссылаясь на свои источники в Службе безопасности Украины.

"С начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от "Раша тудей", которые дискредитируют деятельность Вооруженных сил Украины, отрицающие агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционируют "ополченцами", - написала нардеп.

По словам Черваковой, кроме того, по имеющейся у правоохранителей информации, журналист течение последних четырех лет посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории Российской Федерации, чем нарушил порядок пересечения украинской границы.