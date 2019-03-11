Колаборантка Поклонская собралась выпускать товары "Няш-мяш. Киев наш"
Об этом она сказала пресс-конференции в Ялте во время презентации своей книги "Крымская весна: до и после. История из первых уст", передает " Крим.Реалии ".
"Я очень оптимистично настроена к этой идее. Этот бренд я заслуженно выстрадала. Сначала я очень переживала по поводу " Няш-мяш ". Но потом поняла, что надо уметь шутить." Няш-мяш "- это стопроцентно крымский бренд. Это символ Крыма - "Няш-мяш. Крым наш ". А часть вторая - это" Няш-мяш. Киев наш ", - сказала Поклонская.
Муж Поклонской, юрист Иван Соловьев на презентации книги, заявил, что к ним обратились предприниматели, которые хотят "сделать серию продукции" под брендом "Няш-мяш", "но не зарабатывать на этом".
По словам его словам, под брендом "Няш-мяш" могут выпускаться только «качественные крымские товары".
"Есть традиционно крымские продукты, которыми Крым славится ... Мы же не будем водку делать", - заявил Соловьев.
Напомним, что в своей книге "Крымская весна: до и после. История из первых уст" она написала, что экс-командир украинского полка "Азов", народный депутат Украины Андрей Белецкий несколько лет назад хотел ее убить "мощным и смертоносным взрывным устройством" .
- Наталья Поклонская после аннексии Россией Крыма перешла на сторону РФ. "Прокурор" оккупированной территории, марионеточной Республики Крым 2 мая 2014 по 6 октября 2016 года. На должность назначена указом Путина. Сейчас она депутат Госдумы РФ.
- В августе украинский прокурор Крыма Гюндуз Мамедов заявил, что деятельность Поклонской расследуется по двум эпизодам : по факту государственной измены, а также по причастности к незаконной запрета крымскотатарского Меджлиса.
- Муж Поклонской Соловьев выразил опасения, что экс- "прокурора" Крыма отдадут Украину в обмен на подачу воды в Крым.
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