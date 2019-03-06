Поклонская заявила, что ее хотели убить "смертоносным взрывным устройством"
Об этом она написала в книге "Крымская весна: до и после. История из первых уст", информируют российские СМИ.
Поклонская написала, что когда была "прокурором" Крыма, то "ополченцы", которые входили в ее охрану обнаружили под зданием прокуратуры взрывное устройство. Оно якобы должно было "сработать в 8:00 45 минут, когда большинство сотрудников уходят на работу", а автомобиль прокурора "как раз въезжает в ворота прокуратуры".
Поклонская утверждает, что покушение заказал экс-командир украинского полка "Азов", народный депутат Украины Андрей Белецкий. При этом, как написала Поклонская, взрывное устройство установил 19-летний житель Крыма Максим Филатов. Публичных комментариев Андрея Белецкого по поводу обвинений Поклонский нет.
Экс- "прокурор" Крыма заявила, что правоохранителям якобы тогда удалось обнаружить фотоматериалы, которые "полностью изобличающие его в подготовке к террористическому акту".
"Когда сотрудники ФСБ принесли в мой кабинет обезвреженное взрывное устройство, я увидела, что оно было начинено. Это были болты-саморезы, различные небольшого размера стальные детали с острыми краями. Даже на секунду не могу представить, что могло бы произойти, сработали это мощное и смертоносное взрывное устройство. Какой бы был его радиус поражения и сколько людей могли бы пострадать ", - написала Поклонская.
Кроме этого, соответствующую книгу "Крымская весна: до и после. История из первых уст" Поклонская пишет вместе со своим мужем, Иваном Соловьевым.
Напомним, что муж Поклонской Соловьев выразил опасения, что экс- "прокурора" Крыма отдадут Украине в обмен на подачу воды в Крым.
- Наталья Поклонская после аннексии Россией Крыма перешла на сторону РФ. "Прокурор" оккупированной территории, марионеточной Республики Крым 2 мая 2014 по 6 октября 2016 года. На должность назначена указом Путина. Сейчас она депутат Госдумы РФ.
- В августе украинский прокурор Крыма Гюндуз Мамедов заявил, что деятельность Поклонской расследуется по двум эпизодам : по факту государственной измены, а также по причастности к незаконному запрету крымскотатарского Меджлиса.
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