Поклонская заявила, что ее хотели убить "смертоносным взрывным устройством"

6 марта, 2019, 14:18

Экс-командир украинского полка "Азов", народный депутат Украины Андрей Белецкий несколько лет назад хотел убить "мощным и смертоновним взрывным устройством" экс- "прокурора" оккупированного Крыма Наталью Поклонскую

Об этом она написала в книге "Крымская весна: до и после. История из первых уст", информируют российские СМИ.

Поклонская написала, что когда была "прокурором" Крыма, то "ополченцы", которые входили в ее охрану обнаружили под зданием прокуратуры взрывное устройство. Оно якобы должно было "сработать в 8:00 45 минут, когда большинство сотрудников уходят на работу", а автомобиль прокурора "как раз въезжает в ворота прокуратуры".

Поклонская утверждает, что покушение заказал экс-командир украинского полка "Азов", народный депутат Украины Андрей Белецкий. При этом, как написала Поклонская, взрывное устройство установил 19-летний житель Крыма Максим Филатов. Публичных комментариев Андрея Белецкого по поводу обвинений Поклонский нет.

Экс- "прокурор" Крыма заявила, что правоохранителям якобы тогда удалось обнаружить фотоматериалы, которые "полностью изобличающие его в подготовке к террористическому акту".

"Когда сотрудники ФСБ принесли в мой кабинет обезвреженное взрывное устройство, я увидела, что оно было начинено. Это были болты-саморезы, различные небольшого размера стальные детали с острыми краями. Даже на секунду не могу представить, что могло бы произойти, сработали это мощное и смертоносное взрывное устройство. Какой бы был его радиус поражения и сколько людей могли бы пострадать ", - написала Поклонская.

Кроме этого, соответствующую книгу "Крымская весна: до и после. История из первых уст" Поклонская пишет вместе со своим мужем, Иваном Соловьевым.

Напомним, что муж Поклонской Соловьев выразил опасения, что экс- "прокурора" Крыма отдадут Украине в обмен на подачу воды в Крым.