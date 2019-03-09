Зинченко помог "Манчестер Сити" получить 6 подряд победу в чемпионате Англии

9 марта, 2019, 22:48

Украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" выиграть у "Уотфорда" и одержать шестую подряд победу в чемпионате Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и отыграл весь матч на левом фланге обороны.

В составе "Сити" хет-трик сделал полузащитник Стерлинг. Автором единственного гола "Уотфорда" стал нападающий Жерар Деулофеу.

Победная серия "Манчестер Сити" в чемпионате Англии достигла шести матчей.

"Манчестер Сити" набрал 74 очка и сохранил лидерство в чемпионате Англии. Команда Хосепа Гвардиолы опережает ближайшего преследователя Ливерпуль "на 4 пункта." Уотфорд "имеет 43 балла и занимает восьмое место.

Чемпионат Англии

30-й тур

9 марта

"Манчестер Сити" - "Уотфорд" 3: 1

Голы: Стерлинг, 46, 50, 59 - Делофеу, 66