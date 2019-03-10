Журналистка в прямом эфире France 24 описала гуманитарный кризис в Венесуэле

10 марта, 2019, 19:28

"Это просто ночной кошмар для Каракаса, да и для других городов страны с таким уровнем преступности"

Так описала ситуацию в своей стране журналистка Сара Суарес, которая приняла участие в программе "Мир на этой неделе" на телеканале France 24.

7 марта Венесуэла осталась без света из-за сложной экономической ситуации. "Это настоящий кошмар - оказаться в темноте в городе, это твоя безопасность находится под угрозой. Это какая-то метафора. Думаю, свет этого режима начинает выключаться. Они как бы сами загоняют себя в ситуацию, которую сами же создали. Все становится только хуже. Мы должны задуматься над этим. люди в больницах, жизнь которых зависит от аппаратов, остались без света, люди, у которых было немного еды в холодильнике - и то потеряли, ведь 20 часов без электроэнергии имеют значительные последствия. Это настоящий пример безответственности режима, которому безразличен свой народ.

Автобусы тоже не ездят, потому что нет денег заменить некоторые части. Это самые лохие условия жизни, которые только можно себе представить ", - сказала Суарес своим французским коллегам.

"Режим Мадуро не контролирует страну. Режим Гуйадо с другой стороны не может справиться с правительством, которое он якобы возглавляет", - подытожила она.

Программа "Мир на этой неделе" - это еженедельная аналитическая программа от французского общественного вещателя France 24. Украинские зрители могут увидеть проект на телеканале Эспрессо каждое воскресенье в 21:00.