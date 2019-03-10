США разберутся с состоянием Кадырова в Эмиратах и Саудовской Аравии
Среди прочего документ содержит требование к исполнительной власти США разыскать активы лидера Чечни Рамзана Кадырова в арабских странах, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на российскую службу Голоса Америки .
В резолюцию, основной текст которой стал известный 27 февраля, были внесены поправки, предложенные конгрессменом-демократом от Нью-Джерси Томом Малиновским
По предложению Малиновского, комитет одобрил призыв к "госсекретаря и министра финансов - принять все возможные меры для расследования деловой и финансовой деятельности Рамзана Кадырова и любых предприятий, контролируемых Рамзаном Кадыровым, за пределами Российской Федерации, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии ".
Читайте также: Взрыв под телеканалом
Кроме того, в ответ на инициативу Малиновского, в перечень лиц, упомянутых в резолюции в качестве тех, кто связан с официально осужденными убийцами Бориса Немцова, внесены депутат Государственной думы Адама Делимханова - ближайшего к Кадырову представителя его окружения.
Некоторые медиа называют Делимханова двоюродным братом Кадырова и ответственным за выполнение наиболее специфических поручений своего шефа (покушения, убийства, ликвидация соперников и врагов и т.д.).
Читайте также: Все о личном киллере Кадырова, который стрелял в Осмаева
- Напомним, по словам народного депутата Игоря Мосийчука, к покушению на него, устроенном возле телеканала "Еспресо", а также к гибели его помощницы Амины Окуевой в Боярке под Киевом причастны кадыровцы.
- Еще раньше - к упомянутому инциденту - боевик Кадырова стрелял в мужа Окуевой на столичном Подоле (тогда Амина его обезоружила и нейтрализовала), а также приходил на встречу с экс-главой СБУ Валентином Наливайченко , однако не решился применить оружие.
- Банды Кадырова также воюют в составе российско-террористических сил против защитников Украины в Донбассе.
Читайте также
-
-
9 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-
-
4 марта, 2019 Как вареники в масле: особенности Масленицы по-украински
Читайте также
-
9 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-