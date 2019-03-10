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США разберутся с состоянием Кадырова в Эмиратах и Саудовской Аравии

Кадыров и Делимханов на получении наград от Путина в Кремле
фото: TASS
Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил окончательный текст проекта резолюции "Призыв к ответственности и правосудие в связи с убийством Бориса Немцова"

Среди прочего документ содержит требование к исполнительной власти США разыскать активы лидера Чечни Рамзана Кадырова в арабских странах, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на российскую службу Голоса Америки .

В резолюцию, основной текст которой стал известный 27 февраля, были внесены поправки, предложенные конгрессменом-демократом от Нью-Джерси Томом Малиновским

По предложению Малиновского, комитет одобрил призыв к "госсекретаря и министра финансов - принять все возможные меры для расследования деловой и финансовой деятельности Рамзана Кадырова и любых предприятий, контролируемых Рамзаном Кадыровым, за пределами Российской Федерации, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии ".

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Кроме того, в ответ на инициативу Малиновского, в перечень лиц, упомянутых в резолюции в качестве тех, кто связан с официально осужденными убийцами Бориса Немцова, внесены депутат Государственной думы Адама Делимханова - ближайшего к Кадырову представителя его окружения.

Некоторые медиа называют Делимханова двоюродным братом Кадырова и ответственным за выполнение наиболее специфических поручений своего шефа (покушения, убийства, ликвидация соперников и врагов и т.д.).

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  • Напомним, по словам народного депутата Игоря Мосийчука, к покушению на него, устроенном возле  телеканала "Еспресо", а также к гибели его помощницы Амины Окуевой в Боярке под Киевом причастны кадыровцы.
  • Еще раньше - к упомянутому инциденту - боевик Кадырова стрелял в мужа Окуевой на столичном Подоле (тогда Амина его обезоружила и нейтрализовала), а также приходил на встречу с экс-главой СБУ Валентином Наливайченко , однако не решился применить оружие.
  • Банды Кадырова также воюют в составе российско-террористических сил против защитников Украины в Донбассе.
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