25 октября, 2018, 15:36

Прошел год с момента взрыва возле телеканала "Еспресо", от которого погибли двое людей. Как расследуется этот теракт и что известно о нем сейчас

Вечером 25 октября 2017 года под телеканалом "Еспресо" в Соломенском районе Киева произошел взрыв. Погибли двое человек: охранник народного депутата Игоря Мосийчук, экс-беркутовец Руслан Кушнир и случайный прохожий, бывший работник юридического департамента МВД Михаил Мормиль. Еще трое человек были ранены: это сам Игорь Мосийчук, известный политолог Виталий Бала и 56-летняя женщина Надежда Тарасенко. Их госпитализировали и прооперировали.

Взрыв квалифицировали как теракт. Дело расследовала СБУ. Момент взрыва был зафиксирован на камеру наблюдения телеканала. Она же зафиксировала и исполнителя преступления, который припарковал свой мопед со взрывчаткой рядом с входом на телеканал.

В прокуратуре Киева рассматривали три основные версии событий: покушение на убийство депутата Игоря Мосийчука, организованный спецслужбами России, политическая деятельность Мосийчука и личные мотивы в отношении него. Однако следствие не отвергало и того, что мишенью мог быть политолог Виталий Бала или любой из других потерпевших.

Погибшие

Руслан Кушниру был 31 год. Экс-беркутовец, который был телохранителем и помощником Игоря Мосийчук. Работал с ним около месяца. У него остались беременная жена и четырехлетняя дочка. Соратник Мосийчука Андрей Лозовой рассказал, что тот вместе с женой решили взять на содержание дочь Кушнира "и помогать ей как родной".

"Игорь помнит только крик Русика: "Владимирович, земля!" - затем Руслан со всей дури толкнул его на землю. Это спасло Мосийчуку жизни, более он ничего не помнит, кроме света от взрыва и осенних листьев, которое разлетелось... ", - написал Лозовой в Facebook.

36-летний подполковник Михаил Мормиль до 2015 года был сотрудником юридического департамента МВД. После освобождения занимался частной юридической практикой.

Кто такой Игорь Мосийчук

Игорь Мосийчук — человек с “богатой” биографией. Националист, бывший член УНА-УНСО, Мосийчук стал известным за дело “васильковских террористов”, которые якобы готовили теракт во времена президентства Януковича. В 2011 Мосийчук и его соратников задержали, он находился в СИЗО. В начале 2014 года его признали виновным, однако после смены власти в феврале 2014 — отпустили как политзаключенного.

Весной 2014 года Игорь Мосийчук назвал себя заместителем командира батальона "Азов" и часто появлялся на фото и видео с Донбасса. Например, перед началом операции против боевиков "ДНР" в Мариуполе. Во время этих событий он начал тесно сотрудничать с Олегом Ляшко и впоследствии стал членом парламента от "Радикальной партии".

В сентябре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин лично представил в парламенте свидетельства коррупционных действий Игоря Мосийчука. Его задержали прямо в зале, однако позже выпустили из-под стражи. А Верховный суд отменил постановление парламента о снятии с него иммунитета.

После взрыва говорили о возможном “чеченском следе” в деле. Ведь, по словам Мосийчука, за его голову лидер Чечни Рамзан Кадыров якобы обещал миллион долларов. Это произошло после того, как в конце 2014 года в Грозном во время нападения погибли 14 сотрудников местной полиции. Игорь Мосийчук и некоторые другие политики тогда фактически поддержали действия нападавших - "борцов за свободу чеченского народа", как они говорили.

После взрыва Игорь Мосийчук заявлял, что в последнее время имел информацию об опасности, которая угрожала его жизни, поэтому ходил с охранником. Сейчас он так же передвигается с охраной.

В Кремле отвергли обвинения в адрес России в связи со взрывом в Киеве. Также глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в покушении на Игоря Мосийчука, заявив, что "организаторы преступления находятся в Украине".

Расследование

В начале апреля 2018 в СБУ сообщили, что дело раскрыто. Первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко и заместитель главы СБУ Виктор Кононенко заявили, что взрыв возле телеканала "Еспресо" в Киеве был именно покушением на жизнь народного депутата Игоря Мосийчука. "Организатор – представитель Главного управления Генштаба РФ", - сказал Виктор Кононенко. Оперативник Генштаба, по словам правоохранителей, даже въехал в Украину по поддельным документам для непосредственной координации действий исполнителей.

По подозрению в исполнении теракта задержан мужчина по имени Михаил Мятных, его уже арестовали. Сейчас он в СИЗО. Правоохранители установили, что Мятных готовил взрывчатку в гараже. Там он устанавливал взрывное устройство на приобретенный одним из сообщников мопед. Во время обыска в гаражном кооперативе оперативники СБ Украины изъяли пять тротиловых шашек, две гранаты РГД-5, гранатомет РПГ-26, огнестрельное оружие и провода использованы для монтажа взрывчатки.

Еще двух исполнителей объявили в розыск. Это уроженец Азербайджана Александр Григорян и уроженец Волыни Игорь Лысак. После совершения покушения они покинули территорию Украины. Сейчас они находятся в России. Им сообщено о подозрении заочно. По словам правоохранителей, двух фигурантов дела спецслужбы РФ завербовали во время пребывания на временно аннексированной территории Крыма и визитов в Россию.

"Цель покушения прописана в фабуле статьи Уголовного кодекса Украины "Террористический акт". Это нарушение общественной безопасности, запугивание людей, развязывание военных действий, дестабилизация ситуации. Сейчас мы видим именно такую цель. Когда будут задержаны и допрошены другие участники этого преступления, мы, вероятно, узнаем и о других целях", – сказал прокурор.

Игорь Мосийчук, со своей стороны, считает раскрытие дела о взрыве, в котором он является потерпевшим, серьезным успехом СБУ и новым основанием для давления на Россию.

О передаче дела в суд СБУ и прокуратура не сообщали.

Предупреждение о новом покушении

1 октября 2018 года Игорь Мосийчук заявил, что получил сообщения о подготовке очередного покушения на него со стороны российских спецслужб, а также на других общественных деятелей, которые являются врагами Москвы. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, на днях он получил информацию об этом от двух не связанных между собой источников из столицы РФ (один источник — из ФСБ, другой — с так называемой " кадыровской диаспоры). "Если кто-то говорит, что это пиар, то скажу, что манал я такой пиар", - заявил Мосийчук в эфире одного из телеканалов.