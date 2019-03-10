Российский генштаб готовится к Третьей мировой войне, - СМИ
Об этом заявляет военный обозреватель оппозиционной "Новой газеты" (Москва) Павел Фельгенгауэр на страницах издания, передает Еспресо.TV .
На заседании Академии военных наук в Москве 2 марта Герасимов выступил с докладом, в котором используется терминология времен разгара "холодной войны".
"Теперь США и их союзники именуются" агрессорами ", готовыми вероломно напасть в любой момент, применяя" технологии "цветных" революций и мягкой силы ", а также" вероятными противниками ", как лет пятьдесят назад", - пишет Фельгенгауэр.
Таким образом, считает автор, гражданские протесты "при желании можно квалифицировать как предательство и заговор с агрессором".
Как утверждает Герасимов, рядом с асимметричными, политическими, экономическими, информационными и другими невоенными мерами борьбы с противником главная роль отведена вопросу "подготовки к войне и ее ведения Вооруженными силами".
"Причем речь идет именно о масштабной, а не локальной войне, утверждает Герасимов, поскольку вероятные противники также готовятся воевать всерьез", - говорится в материале "Новой".
Герасимов также отметил, что "сложность современного вооружения такова, что наладить его производство в короткие сроки с началом военных действий вряд ли удастся. Поэтому, считает начальник Генштба РФ, все необходимое должно выпускаться в необходимом количестве и поступать в войска еще в мирное время".
В 2013 году Герасимов представил на заседании Академии военных наук доклад, в котором изложил методы "гибридной войны". Идеи "доктрины Герасимова", отмечает Фельгенгауэр, были в том или ином виде реализованы в Крыму, на Донбассе и в Сирии.
- Как объяснял примерно год назад президент Института Восточного партнерства (Израиль) Авраам Шмулевич в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV , Путин активно готовится начать Третью мировую войну, на что ему надо еще 10 лет .
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