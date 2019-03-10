Российский генштаб готовится к Третьей мировой войне, - СМИ

10 марта, 2019, 13:29

Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов представил в Москве новую военную доктрину, которая предусматривает подготовку РФ к масштабной войне

Об этом заявляет военный обозреватель оппозиционной "Новой газеты" (Москва) Павел Фельгенгауэр на страницах издания, передает Еспресо.TV .

На заседании Академии военных наук в Москве 2 марта Герасимов выступил с докладом, в котором используется терминология времен разгара "холодной войны".

"Теперь США и их союзники именуются" агрессорами ", готовыми вероломно напасть в любой момент, применяя" технологии "цветных" революций и мягкой силы ", а также" вероятными противниками ", как лет пятьдесят назад", - пишет Фельгенгауэр.

Таким образом, считает автор, гражданские протесты "при желании можно квалифицировать как предательство и заговор с агрессором".

Как утверждает Герасимов, рядом с асимметричными, политическими, экономическими, информационными и другими невоенными мерами борьбы с противником главная роль отведена вопросу "подготовки к войне и ее ведения Вооруженными силами".

"Причем речь идет именно о масштабной, а не локальной войне, утверждает Герасимов, поскольку вероятные противники также готовятся воевать всерьез", - говорится в материале "Новой".

Герасимов также отметил, что "сложность современного вооружения такова, что наладить его производство в короткие сроки с началом военных действий вряд ли удастся. Поэтому, считает начальник Генштба РФ, все необходимое должно выпускаться в необходимом количестве и поступать в войска еще в мирное время".

В 2013 году Герасимов представил на заседании Академии военных наук доклад, в котором изложил методы "гибридной войны". Идеи "доктрины Герасимова", отмечает Фельгенгауэр, были в том или ином виде реализованы в Крыму, на Донбассе и в Сирии.