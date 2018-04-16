Путину нужно еще 10 лет на подготовку к Третьей мировой войне, - эксперт
Об этом заявил президент Института Восточного партнерства (Израиль) раввин Авраам Шмулевич в эфире программы "Студия Запад" с Антином Борковским на Эспрессо.TV.
По его словам, российский диктатор сейчас так же "обкатывает" собственных воинов и военные разработки в небольших конфликтах и ждет, пока подрастет вполне новое поколение, "готово умирать" за его идеалы. Именно такой упор, добавил Шмулевич, пока делается в милитаризованной российской системе детского образования и последствия будут ощутимы уже через 10 лет.
"Его можно сравнивать с ранним Гитлером 30-х гг., который постепенно наращивал боеспособность Вермахта совершал "пилотные" шаги в Испании, Австрии и Чехословакии, а уже потом начал большую войну. Это в принципе то, что сказал Путин открытым текстом о том, что он собирается делать", - отметил эксперт.
Вместе с тем, отметил Шмулевич, пока Путин "не переходить красную линию" в отношениях с Западом.
"Возможно, будут какие-то локальные стычки: попробует, чего стоит его армия и чего стоит американская армия", - подытожил он.
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