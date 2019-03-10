Меджлис поддержал Порошенко на президентских выборах

10 марта, 2019, 21:47

Меджлис крымскотатарского народа поддержал кандидатуру Петра Порошенко на президентских выборах

Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров в facebook.

"После официальной регистрации Петра Порошенко кандидатом в президенты Украины принятое раньше "за основу" решение было направлено членам Меджлиса для внесения ими возможных дополнений и изменений. С их учетом решение было принято и подписано 27 февраля", - написал Чубаров.

В решении указано, что члены Меджлиса решили выразить поддержку действующему президенту и призвали граждан поддержать его кандидатуру голосованием для избрания президентом на новый срок.

Также члены Меджлиса призвали граждан Украины, проживающих на территории оккупированного Крыма, принять участие в выборах на участках, расположенных на материковой части Украины.

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