//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Японии катер столкнулся с китом, около 90 пострадавших


фото: Kyodo
В Японском море катер столкнулся с китом, в результате чего пострадали 87 человек

Об этом сообщает НВ со ссылкой на NHK.

Катер с 121 человеком на борту направлялся к острову Садо в префектуре Ниигата, в центральной части Японии. После столкновения с китом судно продолжило свой путь и прибыло к месту назначения на час позже графика.

Пострадавших доставили в больницу. Пятеро раненых пассажиров в тяжелом состоянии, но не потеряли сознания.

Представители береговой охраны рассказали, что они нашли 15-сантиметровую трещину в корме корабля. Они также подтвердили, что часть крыла на подводных крыльях изогнута.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 марта, 2019 суббота

больше новостей

9 марта, 2019 суббота

8 марта, 2019 пятница

7 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать