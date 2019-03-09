В Японии катер столкнулся с китом, около 90 пострадавших
9 марта, 2019, 17:35
В Японском море катер столкнулся с китом, в результате чего пострадали 87 человек
Об этом сообщает НВ со ссылкой на NHK.
Катер с 121 человеком на борту направлялся к острову Садо в префектуре Ниигата, в центральной части Японии. После столкновения с китом судно продолжило свой путь и прибыло к месту назначения на час позже графика.
Пострадавших доставили в больницу. Пятеро раненых пассажиров в тяжелом состоянии, но не потеряли сознания.
Представители береговой охраны рассказали, что они нашли 15-сантиметровую трещину в корме корабля. Они также подтвердили, что часть крыла на подводных крыльях изогнута.
- Напомним, в декабре 2018 года Япония решила выйти из состава Международной китобойной комиссии из-за планов восстановить коммерческий забой китов.
Читайте также
-
-
9 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-
-
4 марта, 2019 Как вареники в масле: особенности Масленицы по-украински
Читайте также
-
9 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-