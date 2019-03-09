В Японии катер столкнулся с китом, около 90 пострадавших

9 марта, 2019, 17:35

В Японском море катер столкнулся с китом, в результате чего пострадали 87 человек

Об этом сообщает НВ со ссылкой на NHK.

Катер с 121 человеком на борту направлялся к острову Садо в префектуре Ниигата, в центральной части Японии. После столкновения с китом судно продолжило свой путь и прибыло к месту назначения на час позже графика.

Пострадавших доставили в больницу. Пятеро раненых пассажиров в тяжелом состоянии, но не потеряли сознания.

Представители береговой охраны рассказали, что они нашли 15-сантиметровую трещину в корме корабля. Они также подтвердили, что часть крыла на подводных крыльях изогнута.