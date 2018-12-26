Япония возобновляет коммерческий забой китов

26 декабря, 2018, 10:02

Япония решила выйти из состава Международной китобойной комиссии из-за планов восстановить коммерческий забой китов

Об этом заявил представитель правительства, передает Радио Свобода.

Китобойный промысел будет ограничен японскими территориальными водами и эксклюзивной экономической зоной.

"Мы решили выйти из Международной китобойной комиссии, чтобы продолжить охоту на китов с июля следующего года", - заявил представитель правительства Йосихиде Суга.

Японское правительство предложил отменить 32-летний запрет на забой китов на ежегодной конференции Международной китобойной комиссии в сентябре 2018 года, однако предложение было отклонено. Несмотря на этот запрет, Япония убивает около 450 китов ежегодно, оправдывая это целями научных исследований.

Как утверждают в Токио, охота не подвергает опасности большинство видов китов, а китовое мясо является частью традиционной кухни.