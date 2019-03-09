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В Трампа неоднозначная реакция на приговор Манафорту

Суд по делу Пола Манафорта показал, что "с Россией заговора нет"

Так президент США Дональд Трамп отреагировал на решение судьи по делу бывшего руководителя своей предвыборной кампании, передает Еспресо.TV со ссылкой на украинскую службу Голоса Америки.

С одной стороны глава Соединенных Штатов доволен окончательным решением суда, с другой - нет.

"Как судья, так и юрист по делу Манафорта громко заявили и мир должен услышать, что с Россией нет заговора. Однако охота на ведьм продолжается, когда присоединить эти заявления к действиям Комитетов по разведке Сената и Палаты представителей и сенатора Бэра. Очень плохо для нашей страны!" - отметил американский президент.

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Судья прямо не отрицал существование заговора, отмечают в СМИ, однако он отметил, что Манафорт предстал перед судом не за сговор с Россией, а, главным образом, за уклонение от налогообложения.

"Думаю, самое важное, что мы сегодня увидели, это то, о чем мы утверждали с первого дня: не существует никаких доказательств, что Пол Манафорт был в сговоре с любыми чиновниками из России", - добавил главный адвокат по делу Кевин Даунинг.

  • Федеральный суд США приговорил Манафорта к 47 месяцам заключения за уклонение от уплаты налогов и банковские махинации, но причислил к отбытому сроку наказания 9 месяцев, которые Манафорт уже провел за решеткой.
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