В Стамбуле полиция "поздравила" женщин с 8 марта слезоточивым газом

9 марта, 2019, 16:27

8 марта в Стамбуле полиция применила слезоточивый газ против женщин, которые вышли на демонстрацию за свои права

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой AFP.

Власти Турции запретили любые демонстрации на центральной улице Стамбула 8 марта. Накануне протеста территория была оцеплена полицией, установлены барьеры вокруг центральной площади Таксим, а многие местные магазины были закрыты.

Тысячи демонстранток были допущены в небольшую часть проспекта для проведения акции протеста. Женщины развернули плакаты с надписями "Феминистское восстание против мужского насилия и нищеты" и "Я родилась свободной и буду жить свободной". Они также скандировали: "Мы не молчим, мы не боимся, мы не подчиняемся".

В дальнейшем женщины оказались в ловушке между двумя полицейскими кордонами и были разогнаны полицией с помощью слезоточивого газа.

Активистки уже давно обвиняют правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что он не принимает достаточных мер для прекращения насилия в отношении женщин.

По данным женской правозащитной организации "Мы остановим убийство женщин", в 2018 году в результате убийств на почве гендерной нетерпимости погибли 440 женщин по сравнению с 2012 годом, когда их число составило 210.

Turkish riot police scuffled with thousands of people Friday who joined an International Women's Day march in central Istanbul. Video footage showed police shoving marchers before forming a line to drive them back, threatening with a water cannon. pic.twitter.com/cugxOB5rty @VOANews - Jim Stevenson (@VOAStevenson) 8 марта 2019