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В Стамбуле полиция "поздравила" женщин с 8 марта слезоточивым газом


фото: ukrinform.ua
8 марта в Стамбуле полиция применила слезоточивый газ против женщин, которые вышли на демонстрацию за свои права

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой AFP.

Власти Турции запретили любые демонстрации на центральной улице Стамбула 8 марта. Накануне протеста территория была оцеплена полицией, установлены барьеры вокруг центральной площади Таксим, а многие местные магазины были закрыты.

Тысячи демонстранток были допущены в небольшую часть проспекта для проведения акции протеста. Женщины развернули плакаты с надписями "Феминистское восстание против мужского насилия и нищеты" и "Я родилась свободной и буду жить свободной". Они также скандировали: "Мы не молчим, мы не боимся, мы не подчиняемся".

В дальнейшем женщины оказались в ловушке между двумя полицейскими кордонами и были разогнаны полицией с помощью слезоточивого газа.

Активистки уже давно обвиняют правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что он не принимает достаточных мер для прекращения насилия в отношении женщин.

По данным женской правозащитной организации "Мы остановим убийство женщин", в 2018 году в результате убийств на почве гендерной нетерпимости погибли 440 женщин по сравнению с 2012 годом, когда их число составило 210.

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