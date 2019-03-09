//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В 12:00 на Майдане Независимости соберутся недовольные коррупцией в "Укроборонпроме"

Политическая партия "Национальный корпус" и общественная организация "Национальные дружины" призывают собраться в субботу, 9 марта 2019 года, в 12:00 на столичном Майдане Независимости чтобы обсудить ход расследования имущественных и финансовых злоупотреблений в концерне "Укроборонпром"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на преслужбу "Нацдружин".

Читайте также: Национальные дружины: кто там поднимает голову

"Мы способны на любые решительные действия для установления справедливости и давно доказали, что умеем защищать украинцев и от внешнего агрессора, и от крыс и свиней внутри страны! Хочешь видеть Свинарчука за решеткой? Выходи в субботу на Майдан!" - отмечают националисты.

Читайте также: Сергей Дацюк: Новый Майдан - далеко не самый страшный из сценариев

  • "Нацдружины" уже две субботы подряд собирались возле имения приближенной к президенту Петру Порошенко семьи Гладковских (прежняя фамилия - Свинарчук) в Козине.
  • Отец и сын Гладковские являются основными фигурантами обнародованных в СМИ материалов о коррупционных схемах в "Укроборонпроме".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 марта, 2019 суббота

больше новостей

9 марта, 2019 суббота

8 марта, 2019 пятница

7 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать