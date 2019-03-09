В 12:00 на Майдане Независимости соберутся недовольные коррупцией в "Укроборонпроме"
9 марта, 2019, 09:17
Политическая партия "Национальный корпус" и общественная организация "Национальные дружины" призывают собраться в субботу, 9 марта 2019 года, в 12:00 на столичном Майдане Независимости чтобы обсудить ход расследования имущественных и финансовых злоупотреблений в концерне "Укроборонпром"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на преслужбу "Нацдружин".
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"Мы способны на любые решительные действия для установления справедливости и давно доказали, что умеем защищать украинцев и от внешнего агрессора, и от крыс и свиней внутри страны! Хочешь видеть Свинарчука за решеткой? Выходи в субботу на Майдан!" - отмечают националисты.
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- "Нацдружины" уже две субботы подряд собирались возле имения приближенной к президенту Петру Порошенко семьи Гладковских (прежняя фамилия - Свинарчук) в Козине.
- Отец и сын Гладковские являются основными фигурантами обнародованных в СМИ материалов о коррупционных схемах в "Укроборонпроме".
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