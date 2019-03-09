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Порошенко наградил Татьяну Чорновол орденом


фото: nfront.org.ua
Президент Украины Петр Порошенко наградил народного депутата Татьяну Чорновол орденом "За мужество" III степени

Об этом говорится в Указе №58 / 019 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного женского дня", сообщает официальный сайт президента Украины.

"Наградить орденом "За мужество" III степени:

Рудяк Галину Владимировну - инспектора пограничной службы - техника группы отделения пограничной службы "Красная Таловка" Луганского пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикус Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, прапорщика; Серёгину Марину Владимировну - солдата; Тодер Елену Алексеевну - начальника медицинского пункта механизированного батальона 14 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, старшего лейтенанта медицинской службы; Черновол - народного депутата Украины", - говорится в Указе Президента.

Этим указом Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого V степени Неллю Ничкало, академика Национальной академии педагогических наук. Олимпийская чемпионка в пулевой стрельбе Елена Костевич получила орден "За заслуги" I степени.

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