Порошенко наградил Татьяну Чорновол орденом
Об этом говорится в Указе №58 / 019 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного женского дня", сообщает официальный сайт президента Украины.
"Наградить орденом "За мужество" III степени:
Рудяк Галину Владимировну - инспектора пограничной службы - техника группы отделения пограничной службы "Красная Таловка" Луганского пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикус Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, прапорщика; Серёгину Марину Владимировну - солдата; Тодер Елену Алексеевну - начальника медицинского пункта механизированного батальона 14 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, старшего лейтенанта медицинской службы; Черновол - народного депутата Украины", - говорится в Указе Президента.
Этим указом Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого V степени Неллю Ничкало, академика Национальной академии педагогических наук. Олимпийская чемпионка в пулевой стрельбе Елена Костевич получила орден "За заслуги" I степени.
- Напомним, в октябре 2018 года суд вынес приговор обвиняемому в покушении на жизнь журналистки и народного депутата Татьяны Чорновол в виде 5 лет за решеткой.
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