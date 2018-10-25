Нападавшего на Татьяну Чорновол приговорили к 5 годам тюрьмы
Об этом говорится в сообщении Укринформа.
Бориспольский районный суд сегодня, 25 октября, вынес приговор одному из нападавших на Татьяну Чорновол Игорю Корнилову. Его адвокат уверяет, что будет готовить апелляцию, ведь уверен в невиновности своего подзащитного.
В июне 2017 повесили в камере СИЗО организатора этого нападения криминального авторитета Олега Нетребко (прозвище Нетрик). Он был сыном заместителя начальника милиции г. Каменского и находился в международном и национальном розыске. Олег Нетребко подыскал для совершения преступления (нападения на Черновол) подопечных, которые находились под его влиянием: Зинченко, Залюбовський, Корнилов.
Зинченко скрывался в России, позже его задержали российские правоохранители и экстрадировали в Украину.
Залюбовський на очной ставке узнал в Татьяне Черновол свою жертву и даже извинился перед ней.
- Напомним, что 25 декабря 2013 во время Евромайдана злоумышленники остановили автомобиль с Татьяной Чорновол на Бориспольской трассе, после чего она была жестоко избиты. При этом следствие установило, что нападавшие имели целью убить Чорновол, столкнув ее машину с дороги. В результате Татьяна получила сотрясение мозга, ей зашивали лицо. После этого она заявила, что покушение на него было совершено по личному распоряжению Виктора Януковича.
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