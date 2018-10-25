Нападавшего на Татьяну Чорновол приговорили к 5 годам тюрьмы

25 октября, 2018, 18:40

Суд вынес приговор обвиняемому в покушении на жизнь журналистки и народного депутата Татьяны Чорновол в виде 5 лет за решеткой

Об этом говорится в сообщении Укринформа.

Бориспольский районный суд сегодня, 25 октября, вынес приговор одному из нападавших на Татьяну Чорновол Игорю Корнилову. Его адвокат уверяет, что будет готовить апелляцию, ведь уверен в невиновности своего подзащитного.

В июне 2017 повесили в камере СИЗО организатора этого нападения криминального авторитета Олега Нетребко (прозвище Нетрик). Он был сыном заместителя начальника милиции г. Каменского и находился в международном и национальном розыске. Олег Нетребко подыскал для совершения преступления (нападения на Черновол) подопечных, которые находились под его влиянием: Зинченко, Залюбовський, Корнилов.

Зинченко скрывался в России, позже его задержали российские правоохранители и экстрадировали в Украину.

Залюбовський на очной ставке узнал в Татьяне Черновол свою жертву и даже извинился перед ней.