Польша назначила нового посла в Украину

9 марта, 2019, 08:47

Им стал историк и дипломат, заместитель польского министра иностранных дел Бартош Цихоцкий

В пятницу, 8 марта 2019 года, глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович номинировал своего 42-летнего заместителя Цихоцкого на должность нового посла в Украине, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также вчера Цихоцкий был принят президентом Республики Польша Анджеем Дудой, который передал ему верительную грамоту.