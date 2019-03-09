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Польша назначила нового посла в Украину

Бартош Цихоцкий
фото: twitter.com/B_Cichocki
Им стал историк и дипломат, заместитель польского министра иностранных дел Бартош Цихоцкий

В пятницу, 8 марта 2019 года, глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович номинировал своего 42-летнего заместителя Цихоцкого на должность нового посла в Украине, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также вчера Цихоцкий был принят президентом Республики Польша Анджеем Дудой, который передал ему верительную грамоту.

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