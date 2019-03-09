Россияне и наемники не выполнили условий прекращения огня на 8 марта
Об этом говорится в информационной сводке о положении в районе проведения ООС по состоянию на 07:00 утра субботы, 9 марта, передает Еспресо.TV.
Речь идет о населенном пункте Крымское.
Вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, не применялось.
Читайте также: Андрей Пионтковский: Путинский миф сдыхает. Украина не имеет права капитулировать на пороге победы
"Потерь среди наших защитников нет. С начала текущих суток враг наши позиции не обстреливал", - отмечает пресс-служба Министерства обороны.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
Читайте также: Александр Морозов: Путин хочет продать Киеву "чеченский сценарий" для Донбасса
Справка
В течение прошлого 2018 г. на фронте погибло 133 защитника Украины, в частности, две молодые девушки.
- Летом министр внутренних дел Арсен Аваков представил Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" .
Читайте также
-
-
9 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-
-
4 марта, 2019 Как вареники в масле: особенности Масленицы по-украински
Читайте также
-
9 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-