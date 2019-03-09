Россияне и наемники не выполнили условий прекращения огня на 8 марта

9 марта, 2019, 07:26

8 марта 2019 года российские оккупационные войска один раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, обстреляв из стрелкового оружия украинский опорный пункт в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"

Об этом говорится в информационной сводке о положении в районе проведения ООС по состоянию на 07:00 утра субботы, 9 марта, передает Еспресо.TV.

Речь идет о населенном пункте Крымское.

Вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, не применялось.

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"Потерь среди наших защитников нет. С начала текущих суток враг наши позиции не обстреливал", - отмечает пресс-служба Министерства обороны.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

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Справка

В течение прошлого 2018 г. на фронте погибло 133 защитника Украины, в частности, две молодые девушки.