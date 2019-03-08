Наливайченко рассказал, кто назначал ему в заместители Хорошковского
Об этом Валентин Наливайченко , который тогда возглавлял СБУ, заявил сегодня, 8 марта 2019 года, на теледебатах с другим кандидатом в президенты, поддержанным партией "Воля" Юрием Деревянко, которые состоялись в эфире Еспресо.TV .
"Это назначение было осуществлено на тот момент президентом. Я тогда не был главой СБУ, только потому это назначение произошло", - заявил он.
Кроме того, по словам политика, первоисточником заявления о якобы связи его, т.е. Наливайченко, с группой Фирташа, является народный депутат, который "от этого же олигарха получил квартиру, получил миллионы и живет "припеваючи".
"... В центре Киева от этих олигархов получил квартиру за $7,5 млн", - подчеркнул кандидат в президенты.
При этом фамилия этого нардепа Наливайченко называть не стал.
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